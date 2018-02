Miška z Bratislavy si našla lásku až na exotickej Srí Lanke: Na správanie obyvateľov si musela dlho zvykať!

Michaela z Bratislavy odcestovala pred pár rokmi na ostrov Srí Lanka za novým dobrodružstvom. Počas školy surfovania sa spoznala so surfistom Sandunom a odvtedy sa všetko zmenilo.

Dvojica sa dala dokopy a po čase sa vzali. Miška žije striedavo na Slovensku a na ostrove Srí Lanka. So svojim manželom Shaggym, ako ho všetci volajú, prevádzkujú pre turistov penzión a školu surfovania. Na ostrove Cejlón nedá dopustiť na príjemné teplé počasie, priateľských ľudí či bezstarostnosť, ktorou sa riadia všetci obyvatelia. Pre Nový Čas porozprávala, aké je to žiť v krajine čaju a škorice.

Aký je život na exotickej Srí Lanke?

Život na Srí Lanke je omnoho pomalší ako u nás doma. Nikto sa nikam neponáhľa, stres a dodržiavanie termínov im absolútne nič nehovoria. Žijú si tu veľmi komunitne, každý sa s každým pozná a navzájom si pomáhajú. Neexistuje tu také, ako u nás na Slovensku, že bývaš v paneláku 10 rokov a ani si nepoznáš vlastných susedov.

Prijali vás domáci? Čím sú iní než Slováci?

Myslím, že áno. Domáci sú tú veľmi priateľskí. Žije tu množstvo cudzincov, takže to nie je nič nezvyčajné. Najlepšie sa cítim doma. Moja srílanská rodina je úplne skvelá. Svokra mi veľa pomáha, napríklad sa stará o mojich štyroch psov.

V čom vidíte najväčší rozdiel medzi mužmi na Slovensku a Srí Lanke?

Muži na Srí Lanke sa o seba veľmi starajú. Pre mňa je to mierne rušivé. Prídete do kaderníctva a tam žiadna žena, len kopec chlapcov čakajúcich na moderný strih či už vlasov alebo brady. Dlhšie mi trvalo, kým som si na to zvykla. Čo sa týka povahy sú viac otvorení a čitateľní, Slováci sa mi zdajú viac uzavretí do seba.

Keď niekomu poviete, že ste sa vydali za Srílančana, aká je reakcia okolia?

Väčšinou sú dosť prekvapení a zvedaví, ale všetci moji najbližší kamaráti ho už poznajú aj osobne. Najťažšie to bolo asi pre mamu, keďže som jedináčik a vôbec nebola nadšená tým, že sa odsťahujem tak ďaleko od domova. Bolo jej však jasné, že ja som tvrdohlavá a nič mi nevyhovorí.

Ak by ste mali porovnať Slovensko a Srí Lanku, v čom sú klady a zápory oboch krajín?

Vôbec si nie sú podobné. Obe však majú svoje čaro. Srí Lanka má krásne pláže, vlny na surfovanie, čajovníkové plantáže a hory. Slabšie sú tu služby, čistota a dochvíľnosť tu prakticky neexistuje. Vybavovať tu niečo na úradoch je úplná misia. Na Slovensku je pre mňa príliš veľká zima. Nie som milovník zimných športov, tmy a kabátov, takže ja v zime dosť trpím. Na druhej strane po pár mesiacoch na Srí Lanke sa vždy teším domov. Všetko funguje ako má, nemám problém zohnať alebo vybaviť čokoľvek – najlepšie online. Človek to ocení až vtedy, keď odíde od samozrejmosti všedného života. Napríklad kúpiť si kdekoľvek na Srí Lanke kávu je takmer nemožné.

Prečo ste sa vlastne rozhodli odísť zo Slovenska?

Rozmýšľala som už dávno, že by som chcela načas žiť niekde inde, kde je oceán a teplo. Potom som prišla na Srí Lanku a bolo rozhodnuté. Časom som si tu našla frajera, teraz už muža. Postavili sme si dom, ktorý prenajímame pre turistov. Voláme ho Tiger Villa. Názov dostal podľa čias, kedy sme postavili prvú psiu búdu na našom pozemku. To bola reálne prvá vec, čo tu stála. Našich 4 psov voláme tigre, preto ten názov. :)

Keďže máme ten guesthouse, väčšinu času trávim tam. Musím ubytovať hostí, starať sa o nich, upratovať a všetky tie veci spojené okolo toho. Keď mám čas, vybehnem sa surfovať. Po večeroch sa stretávam s kamarátmi alebo odpočívam doma a hrám sa so psami. Vždy sa teším, keď sem príde niekto zo Slovenska. Ak sú to blízki kamaráti, vtedy ideme na výlet a užívam si dovolenku spolu s nimi.

Čo plánujete v blízkej budúcnosti?

Neplánujem veľmi dopredu, pri mojom životnom štýle sa to veľmi ani nedá. Dúfam, že sa mi podarí vybaviť víza pre môjho muža, nech sa príde konečne pozrieť aj k nám na Slovensko. Takisto sa chcem poriadne zlepšiť v surfovaní.