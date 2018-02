Toto sa len tak nevidí: Obrovská hanba, akú fanúšikovia ešte nezažili!

Kto nesedel v hľadisku, neuverí. Basketbalisti Prievidze v prestížnom derby rozstrieľali Handlovú 146:30. Štvrtú štvrtinu pritom vyhrali 44:2!

Prievidžania tak prepísali všetky historické tabuľky najvyššej slovenskej súťaže. Veľkú rolu však na tom zohral fakt, že hostia z Handlovej nasadili do zápasu tím juniorov!

„Na našej súpiske absentujú Tresač, Štefek, Mátych, Djordjevič, Stanojevič, Zejak a najväčšia opora Tyus. Rotácia tímu trénera Kasuma je aj v plnej sile obmedzená, nieto ešte bez spomínaných siedmich hráčov. A aby toho nebolo málo, choroba skolila aj kouča Dušana Kasuma. Museli sme však hrať, preto sme postavili juniorov,“ vysvetlil športový riaditeľ MBK Ivan Kartáč.

Funkcionárov z Prievidze trápi, že slávne derby dopadlo takto, no tvrdia, že nemali na výber.

„Mrzí nás, že naši fanúšikovia boli, po takmer mesačnom čakaní na domáci zápas, ukrátení o plnohodnotný zážitok z derby stretnutia. Žiaľ, za zostavu hostí nezodpovedáme. Handlová nás kontaktovala 24 hodín pred zápasom so žiadosťou o preloženie súboja s tým, že dvaja hráči sú zranení a dvaja chorí. Vzhľadom na to, že budúci týždeň nás čaká Slovenský pohár a na reprezentačnom zraze sa zúčastnia až traja naši hráči, mali by sme problém nájsť vhodný termín,“ pre ofi­ciálnu stránku klubu uviedol športový riaditeľ BC Prievidza Marko Batina.

Vedenie basketbalovej súťaže rozhodnutie Handlovej nastúpiť s juniormi odsudzuje. „Klub musí požiadavku o preloženie podať oficiálnou cestou, v tomto prípade prebehla komunikácia iba na úrovni klubov. Rozhodnutie MBK nominovať na zápas juniorov je neštandardné a som s ním nespokojný, pretože to nie je dobrou vizitkou ligy. Od vedenia Handlovej budeme žiadať písomné stanovisko,“ pre myhornanitra.sme.sk povedal vrchný riaditeľ SBL Peter Mičuda.