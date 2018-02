Starosta spod Krásnej Hôrky šoféroval pod parou: Aký trest ho stihol pre alkohol za volantom?

Zbytočne si zavaril! Starosta Krásnohorského Podhradia v okrese Rožňava má problém, ktorý súvisí s alkoholom. Peter Bollo (Most-Híd), neúspešný kandidát na poslanca KSK, šoféroval pod parou a mal šťastie, že nikoho neohrozil. Pri kontrole nafúkal až 0,73 promile a skončilo sa to preňho len priestupkom. Veľmi o tom rozprávať nechcel, ale...

Jeho problém nastal uplynulú nedeľu zrána, keď ho bežná policajná kontrola už v inom kraji pri Hranovnici (okres Poprad) načapala za volantom auta netriezveho. „Vodič sa zhruba o pol deviatej podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Hliadka mu pri Hranovnici namerala v dychu 0,73 promile alkoholu a na mieste mu zadržala vodičák. Spis je už na dopravnom inšpektoráte v priestupkovom konaní,“ uviedol prešovský policajný hovorca Daniel Džobaník.

Ako Nový Čas zistil, týmto vodičom bol starosta spod Krásnej Hôrky Peter Bollo, ktorý pri osobnom stretnutí chlapsky priznal: „Ľutujem, čo sa stalo. Bol to zvyškový alkohol a skončilo sa to priestupkom!“ V jeho obci sa tak už nebudú šíriť šumy z krčmy, že ich starosta je vraj riadny pánko, keď už má aj osobného šoféra.

Miestny rómsky vajda a zároveň poslanec Ľudovít Gunár poznamenal, že on síce nemá vodičák, no opitý by za volant podľa neho sadať nemal nikto. Keďže táto jazda starostu sa pre množstvo alkoholu pod jedno promile napokon skončila len priestupkovo s pokutou a zadržaním vodičáka, o mandát nepríde.