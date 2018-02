Živnostníci, pozor: Ako sa zmenia odvody? Tipy, ktoré by ste mali vedieť

Máte živnosť a musíte platiť minimálne odvody? Vždy v januári sa automaticky zvyšuje základ, z ktorého sa vymeriavajú.

Do Sociálnej a zdravotnej poisťovne tak musíte odvádzať viac peňazí. Už vo štvrtok uplynie lehota na úhradu poistného v novej výške. Koľko eur máte platiť? Ako predídete nedoplatkom?

Začiatok každého roka má pre slovenských živnostníkov trpkú príchuť. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne stúpnu na 151,16 eura a do zdravotnej poisťovne na 63,84 eura. Základ na ich výpočet tvorí polovicu priemernej mzdy v predminulom roku. „Poistné na sociálne poistenie v novej výške treba uhradiť do 8. februára 2018,” pripomína hovorca poisťovne Peter Višváder. Ak máte nastavené trvalé platobné príkazy, stačí, keď zmeníte uhrádzané sumy. V prípade, že odvody platíte jednorazovo, nezabudnite uviesť variabilný a špecifický symbol. Inak hrozí, že sa dostanete do zoznamu dlžníkov.

SOCIÁLNE POISTENIE

- ak ste dosiaľ platili menej ako 151,16 € mesačne, odteraz musíte odvádzať túto sumu

- kto dosiaľ platil viac ako 151,16 €, pokračuje v úhrade doterajšej sumy

- len ak SZČO platila maximum (2 048,99 €), môže odvádzať ešte viac (najviac 2 116,29 €)

- poistné uhrádzate do júla alebo októbra podľa toho, či daňové priznanie za rok 2017 podáte v marci alebo neskôr

Tip

Ak sa vás zmena výšky odvodov týka, Sociálna poisťovňa vám v januári poslala list so všetkými potrebnými informáciami.

Náležitosti platby

- každá pobočka Sociálnej poisťovne má svoje číslo účtu

- variabilný symbol je číslo ktoré vám poisťovňa pridelila

- špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému platba patrí, má tvar MMRRRR, napr. 012018

- ak odvody uhrádzate trvalým príkazom, špecifický symbol je 88

- konštantný symbol nie je povinný, pri bezhotovostnom prevode je 3118

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

- ak ste SZČO, nezáleží na tom, akú sumu ste odvádzali dosiaľ

- výška preddavku v tomto roku vyplýva z ročného zúčtovania za rok 2016, ktoré vám zdravotná poisťovňa poslala vlani v lete (výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)

- základ na výpočet odvodov má od minulého roka iba dolnú hranicu, poisteniu podlieha celý príjem

Náležitosti platby

- každá pobočka Všeobecnej zdravotnej poisťovne má vlastný účet, Dôvera a Union majú jeden účet pre všetky pobočky

- variabilný symbol je rodné číslo SZČO

- konštantný symbol je 3558

- špecifický symbol sa v trvalom príkaze nemusí uvádzať, pri bežnom prevode má tvar RRRRMM (VšZP a Union) alebo MMRRRR (Dôvera)