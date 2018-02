Za sezónu zastrelili na Slovensku 40 vlkov: Dravec však pritom môže ľudí chrániť

Skončil sa sezónny odstrel vlkov. V celej Európe je tento dravec celoročne chráneným druhom.

U nás jeho lov a ochranu upravujú vyhlášky ministerstiev pôdohospodárstva a životného prostredia. V sezóne 2017/18 rezort stanovil ročnú kvótu lovu vlka dravého pre územie SR v celkovom počte 76 jedincov. Za dva a pol mesiaca ich zastrelili 40. Ochranár tvrdí, že vlk v prírode je prínosom a ľuďom môže aj pomôcť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa ochranárov žije u nás do 400 vlkov, poľovníci odhadujú, že asi 2-tisíc. „Aj keby bol v tejto sezóne zabitý len jeden vlk, aj tak je to pre nás vysoké číslo. Sme za absolútny zákaz lovu vlka, pretože jeho lov nemá opodstatnenie,“ vraví Jaroslav Slašťan, ochranár z OZ Kremnické vrchy s tým, že už takmer 20 rokov povoľuje ministerstvo pôdohospodárstva každoročne výnimku, a to vo forme stanovenia ročných kvót na lov chráneného zvieraťa. „Za tento dlhý čas k nám prišlo veľké množstvo vlkov. Ak by žili a plnili si svoje reprodukčné, regulačné, asanačné a selekčné úlohy počas svojho života, garantujem, že dnes by nebol problém s populáciou diviačej a jelenej zveri ani s aktuálnym africkým morom ošípaných. Vystrieľame tu ročne takmer pätinu našej populácie a potom nariekame, že máme mor ošípaných a že nám premnožená jelenia zver spôsobuje škody. No a potom ide štát uhrádzať náhradu za tieto škody. To je absurdné,“ myslí si Slašťan.

Iný názor na vec má poľovník.vyjadril sa poľovník Pavol.