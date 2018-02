Zuzana Belohorcová provokuje erotickou fotkou: Zbadáte detail na tielku, ani nezaspíte!

Bývalá slovenská učiteľka sexu opäť provokuje! Zuzana Belohorcová (41) si na rozdiel od našincov užíva horúce počasie na Miami a tomu prispôsobuje aj svoj outfit.

A podľa toho, čo najnovšie ukázala na sociálnej sieti, sú tie teploty priam neznesiteľné! Zuzana sa totiž odfotila len v bielom tielku, bez podprsenky aj bez hanby. Pozornému oku jej fanúšikov totiž neunikol drobný detail v spodnej časti záberu.

Sexi 40-nička bez problémov pustila do éteru okrem zasneného pohľadu aj to, čo sa iné ženy snažia zakryť. S hashtagmi "simplyme" (proste ja - pozn. red.) či "amazingview" (očarujúci výhľad) pošteklila fantáziu mužov pohľadom na to, čo jej vykúkalo spod tielka. Nuž, Zuzka si je svojich kvalít očividne vedomá...