Policajné manévre pod Tatrami: Záťah na rádioaktívny materiál?!

Muži v skafandroch vydesili susedov! Vo štvrtok ráno plne ozbrojená špeciálna zásahová jednotka vtrhla do jedného z obytných domov v Poprade.

V tom istom čase podobný zásah prebiehal aj v Kežmarku na exekútorskom úrade a v jednom z rodinných domov. Podľa informácií Nového Času muži zákona mali hľadať rádioaktívny materiál.

Po zuby ozbrojení kukláči vybehli vo štvrtok ráno z áut rovno na 4. poschodie obytného domu v centre Popradu. Rozrazili dvere a v byte vykonali prehliadku. Podľa informácií Nového Času zásah bol zameraný na pátranie po rádioaktívnych látkach. Na podnet slovenskej strany mala byť takáto razia vykonaná aj v jednej firme v Nemecku, kde rádioaktívny materiál skutočne aj objavili. Za všetkým by mal byť taliansky podnikateľ, ktorý je našej polícii dobre známy – mal by totiž byť vyšetrovaný pre viacero ekonomických deliktov. „On už rok na Slovensku nepôsobí, mal tu problémy s firmami, so spoločníkom,“ prezradil iný taliansky podnikateľ pôsobiaci na Slovensku.

"Popradskí kriminalisti v súčinnosti s policajtmi z Prezídia PZ a ďalšími špecializovanými útvarmi vykonali dnes v Poprade a Kežmarku domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Popradský vyšetrovateľ vedie v tejto veci trestné stíhanie prea toxínov a pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Súčasne sa v tejto veci vykonávali úkony aj v Nemecku. Bližšie informácie v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť," informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobaník.

Muži zákona súbežne prehľadávali aj exekútorský úrad v Kežmarku a rodinný dom jednej z miestnych exekútoriek – sem dokonca prišiel tím v chemických oblekoch, nechýbalo ani pojazdné laboratórium. „Manželka je v nemocnici, dnes som mal ísť pre ňu, keď do domu vtrhla polícia. Neviem, čo sa deje, len viem, že ide o môjho klienta z Talianska, ktorý je mojím klientom už tri roky a, samozrejme, mám s ním čulú mailovú aj inú komunikáciu. To je asi aj dôvod, prečo polícia prišla k nám do úradu aj do domu,“ prezradil manžel exekútorky.