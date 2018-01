Slovan prišiel o ďalšieho hráča: Voráček ide do Sparty!

Obranca Tomáš Voráček odchádza z bratislavského Slovana a stal sa novou posilou hokejistov Sparty Praha.

Spolu s ním získal český extraligista aj lotyšského reprezentančného zadáka Artursa Kuldu. Naopak, tím opúšťa Richard Nedomlel (Mladá Boleslav).

"Tomáš Voráček je defenzívnym typom obrancu a sľubujeme si od neho najmä zvýšenie dôrazu v predbránkovom priestore," uviedol športový riaditeľ Sparty Michal Broš o Voráčkovi. V osobe Kuldu získal klub účastníka piatich MS a ZOH 2014 v Soči, ktorý odohral aj 15 zápasov v zámorskej NHL.

Voráček by sa k novému tímu mal pripojiť už na štvrtkovom tréningu a na druhý deň by mohol nastúpiť v zápase proti Hradcu Králové. "Všetko išlo veľmi rýchlo a som rád, že ma Slovan uvoľnil. Do Sparty sa teším. Je to najslávnejší český klub s obrovskou tradíciou. Som rád, že sa pre mňa táto sezóna ešte nekončí. Viem, že sa Sparte nedarí úplne podľa predstáv, ale to sa môže v závere sezóny zmeniť," poznamenal Voráček v rozhovore pre klubový web hcsparta.cz.