Odchodu Neymara do Realu nebráni ani majiteľ PSG: Má jedinú podmienku!

Zdá sa, že na šepkandách, že Brazílčan Neymar (25) mieri do Realu Madrid predsa len niečo bude.

Jeho súčasný klub Paris SG údajne žiadne veľké obštrukcie nechystá. Podľa portálu goal.com má majiteľ francúzskeho veľkoklubu jedinú podmienku. Klub sa údajne už aj pripravuje na odchod najdrahšieho futbalistu sveta!

Šéf Paris SG Nasser Al-Khelaifi (44) už údajne brazílskej futbalovej superstar prisľúbil, že mu nebudú hádzať polená pod nohy. Nasser Al-Khelaifi má však jedinú podmienku, aby transfer Brazílčana do Realu dostal zelenú: Neymar sa musí postarať o to, že Paris Saint Germain vyhrá tento ročník Ligy majstrov.

Ako je známe, Neymar prestúpil vlani v lete z Barcelony do Paris SG za šokujúcu sumu 222 miliónov eur. Brazílčanovi sa v Paríži zatiaľ páči, ale vôbec sa netají tým, že by si v budúcnosti rád dirigoval Real Madrid. Kedy a či sa mu to splní, to ukáže čas. Podľa prísľubu Nassera Al-Khelaifiho už na jeseň, keď...