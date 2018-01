Záhadná smrť anakondy pri Devínskom jazere: Výsledky pitvy prezradili príčinu úmrtia!

Filmár a fotograf Tomáš Hulík (41) sa vybral v utorok s rodinou a so psom na prechádzku k Devínskemu jazeru. Tam ich prekvapil nečakaný nález - až 2-metrový had! Až po chvíľke si uvedomili, že ide o anakondu, ktorá už ale nežila. Či ju do prírody niekto vypustil úmyselne, rieši aj polícia. Výsledky pitvy prezradili, ako zomrela.

Veterinárna pitva ukázala, že dvojmetrovú anakondu ešte pred smrťou napadlo zviera. „Pitevný nález ukázal rany na povrchu tela. Boli to rany charakteru uhryznutia. Toto uhryznutie na základe zmeny okolo rany poukazuje, že to bolo ešte zaživa, a nie po smrti," vyjadril sa riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš. To, či anakondu niekto do prírody, v ktorej nemala šancu prežiť, vypustil úmyselne, rieši polícia v Malackách. „V tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie vo veci podozrenia z trestného činu týrania zvierat. V prípade preukázania viny je možné uložiť trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov," uviedol policajný hovorca Michal Szeiff. V prírode by neprežila - Daniel Jablonski, odborník z Univerzity Komenského - Ide o malý druh anakondy, presne Eunectes notaeus. Môže dorásť do dĺžky 3,5 m. Pre človeka je neškodná. Samozrejme, niekto ju tam vypustil. Ide o druh z oblasti Južnej Ameriky, veľmi často je chovaný v zajatí v teráriách. V našich podmienkach by zimu neprežil.