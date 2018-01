Záchranár Matej má vzácneho psa ako jediný na Slovensku: Tomu, čo dokáže Frido s hlavou, ťažko uveriť!

Takéhoto štvornohého miláčika u nás nemá nik!

Skúsenému záchranárovi Matejovi Šiškovi (29) pribudol do svorky k dvom sučkám labradorského retrievera a jednej sučke beaucerona ozaj výnimočný psík – nórsky lundehund, ktorého v domovskej krajine považujú za svoj národný poklad. Šteniatko Fritjof (Frido) je prvé a zatiaľ aj jediné svojho druhu na Slovensku. Po absolvovaní náročného záchranárskeho výcviku ho navyše čaká sľubná kariéra psieho záchranára.

Cesta vzácneho psíka na Slovensko nebola vôbec ľahká. Samotní chovatelia v Nórsku si totiž jedinečné vyšľachtené plemeno chránia ako oko v hlave a čakacie doby na šteniatka sa pohybujú okolo dvoch rokov. „Byrokracia okolo celého transportu ma stála veľa síl a bol to riadny adrenalín,“ priznáva šťastný majiteľ výnimočného psíka Matej Šiška (29).

Po Frida, ako ho podomácky volajú, letel priamo do Osla a je prvým nórskym lundehundom zapísaným v slovenskej plemennej knihe. „Je to veľmi živý psík, pozitívnymi a hravými formami už prebieha výcvik poslušnosti a aj samotný záchranársky výcvik,“ pokračuje s tým, že pre svoje anatomické zvláštnosti ako 6 prstov na každej labke či schopnosť uzavrieť ušnice bude z neho ideálny psí záchranár. Pokiaľ rozkošný chlpáč takmer dvojročný výcvik zvládne, stane sa z neho jediný lundehund na svete, ktorý bude môcť vyhľadávať ľudí v ruinách a sutinách. „Môj plán vlastniť takéhoto psa mnohých chovateľov pobavil. Pre mňa je to však obrovská výzva,“ dodal.

Zaujímavosti

- Majú najviac prstov zo všetkých plemien psov – 24 (šesť na každej labke)

- Dokážu zakloniť hlavu tak, že sa temenom hlavy dotknú chrbtice

- Ako jediné plemeno majú kľúčne kosti, takže dokážu rozpažiť predné končatiny

- Dokážu uzavrieť ušnice (zrolovať uši) v zlých poveternostných podmienkach či ako ochranu pred blatom a špinou

Nórsky vtáčí pes

Toto plemeno sa využívalo najmä na lov malých vtákov - aliek z morských útesov, kde sídlili. Anatomické zvláštnosti mu umožňovali pohyb v úzkych skalných štrbinách, kde vtáky hniezdili. Po druhej svetovej vojne sa ich na svete vyskytovalo len niekoľko desiatok kusov, momentálne sa ich počet odhaduje na 2 000. Cenu za šteniatko určuje nórska asociácia chovateľov a pohybuje sa okolo 14 000 nórskych korún (1 460 €).