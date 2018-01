Alexis porušil pravidlá: Arsenal dostal Sancheza do veľkých problémov!

Tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger viní svoj klub z toho, že čílsky futbalista Alexis Sanchez neabsolvoval pred prestupom do Manchestru United povinný dopingový test.

Sanchez tak porušil pravidlá Anglickej futbalovej asociácie (FA). Čiľan mal povinný test absolvovať v pondelok, ale nezdržoval sa na nahlásenom mieste pobytu, pretože v tom čase na severovýchode Anglicka kompletizoval prestup do ManU, kam odišiel výmenou za Arména Henricha Mchitarjana.

"Je to zodpovednosť nášho klubu. V ten deň nemal odísť," povedal francúzsky tréner podľa agentúry AP. Wenger dodal, že Sanchez nemal v úmysle sa skrývať. "Bola to špeciálna situácia, ktorá ho donútila vynechať tento test. Bol zaneprázdnený niekde inde. Bol to pre neho jednoducho zlý deň na testovanie."