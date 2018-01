Strach v Devínskej Novej Vsi: Smrť muža († 75) len pár metrov od vyčíňania Harmana

Necelých 500 metrov od streľby Ľubomíra Harmana († 48) v roku 2010 na ulici Pavla Horova v bratislavskej devínskej Novej Vsi, pri ktorej prišlo o život osem ľudí (vrátane strelca) vo štvrtok večer v dome na neďalekej ulici M. Marečka prišiel o život pri streľbe na schodoch dôchodca († 75).

Vo štvrtok večer v Bratislave zastrelený dôchodca je už treťou obeťou streľby v tomto týždni v hlavnom meste. Podľa doterajších informácií polície na sociálnej sieti dôchodca († 75) zahynul na schodisku obytného domu v Devínskej Novej Vsi. Čas.sk zistil, že dôchodca prišiel o život po hádke s podozrivým dôchodcom (68), ktorého z miesta odviedli policajti. Viac informácií má podľa polície poskytnúť v piatok bratislavská polícia.

V pondelok v bratislavskej Petržalke prišli pri streľbe o život dvaja ľudia - mladá mamička a jej expartner. Blízko nich sa našla ich malá dcéra, o ktorú sa teraz starajú príbuzní.

Ľudia majú strach

Čo hovoria o dráme ľudia v dome? Nemohli sme spať celú noc, tá streľba nás vystrašila. Ešte sme nezabudli na Harmana, ktorý pred siedmimi rokmi neďaleko nás strieľal v byte a potom na ulici. A teraz toto.... Podrobnosti zatiaľ nevieme, ľudia sa v bytoch pozamykali, nikto o tom nechce hovoriť, bojíme sa. Zbraň môže mať hocikto ďalší v dome... V pondelok prišli v Petržalke o život dvaja ľudia, je to tu des..., povedala v piatok ráno trasúcim sa hlasom pani z domu na ulici M. Marečka, kde na schodoch po streľbe vo štvrtok večer zomrel dôchodca. "Ak sú naše informácie správne, strelcom môže byť dôchodca, ktorý bol donedávna podnikateľom a byt, ktorého bol jediným vlastníkom, kúpil pred piatimi rokmi. Odviedla ho polícia. Zatiaľ sme počuli iba toľko, že ten nebohý bol tiež dôchodca († 75) a bol u strelca na návšteve. Ako sa to odohralo, to nech podrobne vyšetrí polícia..." dodala pani.