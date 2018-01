Tom Cruise si konečne založil účet na Instagrame: Prvé dve FOTKY a fanúšikovia sú vo vytržení!

Celebrity, ktoré nie sú na sociálnych sieťach, akoby ani nežili. Populárny hollywoodsky herec sa preto rozhodol, že už bolo načase založiť si na jednej z nich profil. Pozrite si jeho prvé fotografie!

Tom Cruise (55) dlho odolával, no napokon aj on podľahol Instagramu, píše ET online. Slávny herec si založil svoj profil a vo štvrtok zverejnil hneď dve fotografie z nakrúcania šiestej časti Mission: Impossible.

Na prvej fotke je klapka, ktorá odhaľuje oficiálny názov pokračovania populárneho filmu. Šiesta časť s názvom Mission: Impossible Fallout bude mať premiéru v lete. "Pripravte sa," napísal k snímke.

Get ready. #MissionImpossible Príspevok, ktorý zdieľa Tom Cruise (@tomcruise), 25 Jan 2018 o 5:00 PST

Herec si neodpustil ani akčnú fotografiu z nakrúcania. "Nemôžem sa dočkať, kým uvidíte viac," dodal. Po niekoľkých hodinách mal herec už 651-tisíc sledovateľov.