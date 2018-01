Peter Sagan o audiencii vo Vatikáne: Pápež chcel odo mňa jednu vec!

O náboženstve prehovoril takto otvorene po prvý raz.

To, že slovenský cyklista Peter Sagan (28) je veriaci človek, nie je tajomstvo. Po stretnutí s hlavou katolíckej cirkvi, pápežom Františkom (81) však prezradil viac ako doteraz. Tvrdí, že sa na osobnú žiadosť Svätého Otca rád za neho pomodlí, aby mu dodal energiu.

„Šanca stretnúť sa s pápežom sa naskytne raz za život. Ak vôbec. Som veriaci, rovnako aj moja rodina, takže som bol skutočne rád, že som mohol so sebou vziať mamu a otca,“ povedal Sagan po audiencii talianskym médiám.

„Pápeža Františka mám rád, je cool. Je schopný vysvetliť aj komplikované idey niekoľkými slovami. Je príkladom pre nás všetkých a v dnešnom svete hrá dôležitú úlohu. Aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, môžu vďaka nemu nájsť Boha, ak chcú,“ povedal Sagan, ktorý audienciu prežíval dosť emotívne.

„Pápež František ma požiadal, aby som sa za neho pomodlil. Povedal som mu, že to určite urobím. On sa modlí za nás všetkých, takže potrebuje veľa energie. Tú energiu dostáva z našich modlitieb za neho. Veriť v Boha vás môže v živote nasmerovať. Môže vám to pomôcť vidieť dobré veci aj v ťažkých momentoch, pripomína vám to, aby ste nesúdili iných skôr, ako budete súdiť sami seba. Súdiť nás môže len Boh,“ dodal Sagan.

Slovenský cyklista sa veľmi teší, že jeho trojmesačný syn Marlon, ktorého s manželkou Katarínou vzali do Vatikánu, je zdravý a ešte sa pri ňom aj v pohode vyspí. „Pre Marlona to bol prvý takýto výlet, takže sme boli zvedaví, ako to bude znášať. Spal v lietadle a prespal aj pobyt v Ríme. Spí aj vtedy, keď sa doma uložíme, takže v tomto smere je všetko perfektné. Ani neviem, čo som urobil, že som si zaslúžil takéto dieťa,“ povedal Sagan.