Zákaz hazardu v Bratislave stále platí: Špekulanti si už našli náhradu

V hlavnom meste sa magistrát na základe petície rozhodol zakázať hazardné hry. Pod tlakom viac ako 100-tisíc ľudí vydal všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní v Bratislave.

Prevádzkovatelia herní sa však obrátili na súd a žiadali, aby nariadenie pozastavil, kým nerozhodne o jeho platnosti. Sudca im však nevyhovel, a tak VZN platí. Magistrát ešte nemá vyhraté a bude čakať na ďalší súd. Herne zatiaľ zaplavujú nelegálne kvízomaty.

Nariadenie o ukončení hazardu platí, ale Krajský súd bude ešte rozhodovať o tom, či bolo vydané v súlade so zákonom. Kedy to bude, je vo hviezdach, pretože súd ešte nevytýčil ani pojednávanie. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal potvrdil, že magistrát dostal uznesenie súdu. „Znamená to, že nariadenie platí a mesto nevydáva žiadne licencie na prevádzkovanie hazardných hier,“ vyjadril sa Nesrovnal.

Bratislava už od roku 2017 nevydáva licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Boli ukončené k 31. 12. 2017. „Ku koncu roku 2017 stratilo platnosť viac ako 40 licencií. Hlavné mesto nevydáva žiadne ďalšie licencie,“ povedal Nesrovnal. Niektoré licencie však vydáva aj ministerstvo financií a v meste ostáva momentálne asi 150 herní.

Hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová tvrdí, že prevádzkovatelia hazardných hier si chcú počkať až na definitívny verdikt súdu. „Rozhodnutie nevydať predbežné opatrenie nepovažujeme, na rozdiel od primátora, za významné, pokiaľ súd rozhodne o samotnej veci ešte v čase platných licencií, teda v tomto roku,“ povedala Lukáčová. Upozorňuje však na iné nebezpečenstvo, a to je „čierny“ hazard: „Nelegálni prevádzkovatelia, od ktorých sa dištancujeme, už vidia svoje šance a mesto zaplavujú takzvané kvízomaty, teda nelegálne automaty.“ S nimi si však bude musieť poradiť ministerstvo financií.

Krčmy zrušili automaty

Od 1. januára štát zakázal na celom Slovensku výherné automaty vo všetkých pohostinstvách. Na novelu zákona doplatili bratislavské podniky, až 127 krčiem muselo stroje vypnúť. Zatvárajú aj malé herne, podľa zákona môže byť v herniach od 12 strojov vyššie. Za porušenie zákona hrozí pokuta.