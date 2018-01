Anita zažila v známom supermarkete šok: Predavačky sú ako rukojemníci, pozrite, komu nemôžu blokovať!

Neuveriteľné prekvapenie a šok zažila Anita pri nákupe potravín v Jednote v Šali.

Pri pokladni jej pokladníčka, ktorá je jej známa, oznámila, že tovar nemôže nablokovať, lebo sa poznajú. Vraj majú taký príkaz a má si ho preložiť do inej pokladne.

Anita v tých istých potravinách nakupuje každé ráno cestou do roboty, má ich presne oproti pracoviska. O to väčší údiv spôsobila informácia, že tovar nemôže vyplatiť u predavačky, ktorú pozná. „Išla som platiť a známa ma slušne požiadala, nech si to preložím k inej pokladni, lebo majú taký príkaz. Zavolala som vedúcu a tá mi potvrdila, že naozaj to tak je, že nemôžu blokovať zákazníkom, ktorí sú rodina alebo známi,“ rozhorčene vysvetľuje Anita.

Celá vec jej pripadal absurdná a tak zavolala priamo predsedovi galantskej jednoty Júliusovi Belovičovi, pod ktorú predajňa patrí. „Povedal mi, že je to pravda, že vydali takéto nariadenie, lebo mali vysoké manká. A že si mám tovar preložiť. To som odmietla, bola som úplne v šoku,“ opisuje Anita. O čudných praktikách sa medzi zamestnancami galantskej Jednoty hovorí, ale boja sa to povedať verejne. Panuje tu totiž strach. „Je úplne hrozné, čo sa tu deje, pripadáme si ako otroci. Veď niekedy sa stane, že poznáte skoro každého. Musíme dokonca zapisovať aj keď ideme na toaletu, všetko kontrolujú, akoby sme boli zlodeji,“ potvrdila Novému Času predavačka. Predseda Belovič je na informácie skúpy. „Majú zakázané blokovať tovar rodinným príslušníkom,“ - to je všetko, čo k situácii povedal.