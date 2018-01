Emotívna rozlúčka so speváčkou skupiny Cranberries: Na pohrebe Dolores O'Riordan († 46) zaznela známa pieseň

Smútiaci ľudia sa v utorok zhromaždili v írskej obci Ballybricken neďaleko mesta Limerick na pohrebe vedúcej speváčky skupiny Cranberries, Dolores O'Riordanovej, ktorá minulý týždeň náhle zomrela v Londýne vo veku 46 rokov.

Katolícka pohrebná omša sa konala v Kostole svätého Ailbeho v Ballybrickene v okrese Limerick. Rovnomenné mesto je rodným mestom umelkyne. Omša sa začala nahrávkou "Ave Maria" v spoločnom podaní speváčky a zosnulej talianskej opernej hviezdy Luciana Pavarottiho z roku 1995, napísali miestne médiá.

Členovia kapely sa na omši pripojili k približne 200 pozvaným hosťom - prevažne rodinným príslušníkom a priateľom O'Riordanovej. Potom nasledoval samotný pohreb len v kruhu rodiny, uviedla tlačová agentúra DPA. Národná stanica RTÉ informovala, že na obrade sa zúčastnilo šesť súrodencov speváčky, prezývanej "Kráľovná Limericku". Na oltári bola umiestnená gitara a platinová platňa, ktoré symbolizovali hviezdnu hudobnú kariéru O'Riordanovej, napísali noviny Limerick Leader. Miestny kňaz a rodinný priateľ Liam McNamara vyhlásil, že speváčkin talent sa dal "celý vyvážiť zlatom".

"Jej láskavá osobnosť a jej krásny hlas pri speve jej priniesol množstvo priaznivcov. Bolo ho počuť po celom svete a mnohých zachránil pred temnotou," uviedol McNamara. "Žiadne slová, ktoré zvolím, nie sú dosť výstižné, aby opísali Dolores alebo presne určili vplyv dobra, ktoré šírila po svete," povedal kňaz smútiacim prítomným. Pohreb znamenal koniec trojdňového smútku v Limericku.

Tisíce ľudí vzdali úctu O'Riordanovej už v nedeľu 21. januára, keď bola rakva s jej pozostatkami vystavená v inom kostole v jej rodnom Limericku na západe Írska, a ďalší prišli v pondelok večer na tiché zhromaždenie so sviečkami v meste. Polícia oznámila, že náhlu smrť O'Riordanovej nepokladá za podozrivú. Frontmanka skupiny Cranberries náhle skonala v pondelok 15. januára v Londýne, kde pracovala na nahrávaní nového albumu. Príčina jej smrti zatiaľ nie je známa. Podľa úradu koronera budú výsledky pitvy zverejnené najskôr v apríli.

Skupina The Cranberries vznikla pod neskôr pozmeneným názvom The Cranberry Saw Us koncom 80. rokov v Limericku. Ich hudba si čoskoro získala poslucháčov nielen na Britských ostrovoch, ale aj v Európe a v USA. Úspech zaznamenal už debutový album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? z roku 1993. Tvorbu kapely charakterizovali originálny zvuk, kompozície predstavujúce zmes rocku, poprocku a postpunku, ale aj charakteristický vokálny prejav frontmanky, v ktorom bol evidentný vplyv írskeho folklóru.

Medzi najznámejšie hity Cranberries, ktorí len v USA predali viac ako 14,5 milióna albumov, patria skladby Zombie, Dreams, Salvation alebo Linger. Kapela sa rozpadla v roku 2003, pričom jej členovia sa následne venovali vlastným sólovým projektom. Opätovne sa však dali dohromady v roku 2009 a o dva roky neskôr nahrali svoj šiesty štúdiový album Roses.