Minister dopravy sa zviezol vo vlaku v rannej špičke, horko to oľutoval: Schytal drsné výčitky

Poriadne mu naložili! Od pondelka ministerstvo dopravy spolu s RegioJetom zvýšili kapacitu vlakov na trase Komárno - Bratislava. Na linke sa ráno a večer ľudia vo vagónoch tlačia ako sardinky.

Súpravy aj často meškajú. Ranným spojom sa povozil aj minister dopravy Árpád Érsek (59). Meškanie si vyskúšal na vlastnej koži. Cestujúci na ňom nenechali ani nitku suchú.

Na frekventovanej trati sa od pondelka zvýšila kapacita vlakov. „Na spoj s odchodom o 6.15 hod. z Dunajskej Stredy do Bratislavy nasadzujeme súpravu zloženú z troch jednotiek, ktorá ponúka 500 miest na sedenie,“ uviedol Martin Žarnovický z RegioJetu. Minister dopravy Árpád Érsek bol v pondelok skontrolovať spokojnosť cestujúcich po posilnení vlaku. Spoj pred jeho ranným plánovaným odchodom z Kvetoslavova vynechal, nastúpil tak do meškajúceho vlaku. Do Bratislavy dorazil až s 50-minútovým meškaním!

Otvoriť galériu Súprava mala meškanie kvôli technickej chybe. Zdroj: mp, min. dopravy

Cestujúci mu to patrične spočítali a tvrdili, že vlaky meškajú pravidelne. „Som nahnevaný, lebo ľudia sa právom rozčuľovali. Počúval som len zlé správy. Ranný spoj meškal 50 minút. Neodišiel z Dunajskej Stredy, lebo tam bola technická chyba,“ povedal nahnevaný minister. Podľa zistení ministerstva chyba je v nedostatočnej údržbe vlakov. „Plánujeme pristúpiť k razantnejším opatreniam. Vyzývame spoločnosť RegioJet, aby si plnila svoj záväzok a poskytovala cestujúcim včasnú dopravu,“ doplnil šéf rezortu. Problém vidí aj v satelitoch Bratislavy, kde sa stavajú nové domy. „Nevieme pridať viac vlakov, lebo je to jednokoľajka. Jeden vlak sa do grafikonu zmestil a môžeme ešte natiahnuť niektoré súpravy v špičke,“ uzavrel.

Kto by sa mohol povoziť

1. Robert Fico - Premiér by mohol vyskúšať v špičke cestu autom po „dokončenej“ diaľnici z Bratislavy do Košíc.

2. Rober Kaliňák - Minister vnútra by sa mohol zviezť vládnym špeciálom s prezidentom Kiskom do Popradu.

3. Ivo Nesrovnal - Primátor Bratislavy by mohol vyskúšať často neexistujúce a neprepojené cyklotrasy.