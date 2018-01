Podnikateľ na osudný večer tak skoro nezabudne: Rozbil porsche za 168-tisíc, ale to nie je všetko!

Podnikateľ Alexander Miko (50) so svojím porsche podľa polície nezvládol v Kežmarku predbiehací manéver a narazil do Škody Octavia idúcej po hlavnej ceste. Po nehode odmietol dychovú skúšku na alkohol.

Miko v piatok večer asi neprispôsobil rýchlosť stavu a povahe vozovky a pri predbiehaní mal naraziť do auta pred ním. Porsche, ktoré dostal od otca na 50. narodeniny, odhodilo do priekopy. „Po príchode k nehode sme v havarovanom vozidle ošetrili zraneného vodiča, ktorý bol značne dezorientovaný,“ povedal veliteľ zásahu hasičov Jaroslav Rybovič. Záchranka ho odviezla do nemocnice s podozrením na zlomenú sánku a kľúčnu kosť. U vodiča nabúranej Škody Octavia Ondreja (27) prítomnosť alkoholu v krvi nezistili. „Šofér, ktorý predbiehal a skončil v priekope, sa pre zranenie odmietol podrobiť dychovej skúške a bude mu odobratá krv,“ informovala policajná hovorkyňa Jana Migaľová. Podľa našich informácií bolo porsche kúpené pred viac ako pol rokom za 168-tisíc € a vznikla na ňom škoda za vyše 100-tisíc €.