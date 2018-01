Milujúcu matku (†32) požierala rakovina: Manžel zverejnil šokujúcu fotku jej tela tesne pred smrťou!

Donna Lowe (†32) a Eliott Lowe z Anglicka boli spolu od svojich 16 rokov, keď sa v roku 2009 rozhodli vziať.

Po niekoľkých rokoch manželstva sa im narodil syn Josh (13) a ďalšie tri dcéry Mia (11), Tyler (9) a Alisha (5). Donna bola milujúcou matkou a jej deti boli pre ňu všetkým. V lete roku 2016 začala mať Donna príšerné bolesti bedier a brucha. Lekári sa domnievali, že má osteoartritídu, ale keď začala krvácať aj mimo menštruácie, predpokladali, že ide o endometriózu.

Tri dni pred Vianocami, ju manžel Eliott odviezol na pohotovosť, keď z nej začali vychádzať krvné zrazeniny o veľkosti golfových loptičiek. Donne bola diagnostikovaná rakovina krčka maternice. Keď jej v januári minulého roka povedali, že rakovina sa rozšírila a bude potrebovať ožarovanie a chemoterapiu, začala sa pripravovať na najhoršie.

V máji sa mali jej nádory zmenšiť, ale o pár týždňov na to zistili, že rakovina sa rozšírila do pečene a to znamenalo koniec, uvádza Mirror. Lekári jej dávali rok života, ale rakovina sa jej v júli rozšírila do pľúca ona dostala pneumóniu. Donna chcela, aby sa jej manžel znova zaľúbil a bol šťastný. Zomrela v jeho náručí a kruhu svojej rodiny.

Eliott dlhých šesť mesiacov ukrýval šokujúcu fotku svojej umierajúcej ženy, ktorá nie je vhodná pre citlivé povahy. On sa sa ju však rozhodol zverejniť ako výstrahu pre všetky ženy. Vyzýva všetky ženy, aby si dali urobiť skríning krčka maternice, pretože im to môže zachrániť život. Mužovi sa po zverejnení fotografie začali ozývať ženy z celého sveta, ktoré presvedčil ísť na vyšetrenie.