Jozef Golonka sa to nehanbí povedať narovinu: U nás doma velí manželka! V domácnosti zaviedla tvrdé opatrenia

Hokejový veterán Jozef Golonka je so svojou manželkou Boženkou v manželskom zväzku už takmer tridsať rokov a stále im to klape. Spoločne vychovali syna a dcéru, žili v zahraničí a dnes sú z nich spokojní starí rodičia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych spoločenských akcií a užívajú si tak jeseň života. A hoci patril legendárny hokejista v minulosti k poriadne drsným chlapom, v súkromí je to celkom inak. Neuveríte totiž, aký je jeho recept na šťastné manželstvo a aké tvrdé opatrenia musela v ich domácnosti zaviesť jeho manželka Boženka!