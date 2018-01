Vážna nehoda člena skupiny Gladiátor: Od smrti ho delilo len pár centimetrov!

Išlo mu o život! Bubeník známej skupiny Gladiator Georgio Babulic (42) ušiel hrobárovi z lopaty.

Pri bežnej jazde cestou na koncert totiž zažil obrovský šok. V čelnom skle len pár centimetrov od jeho hlavy skončil poriadne ťažký kus železa. Keby pri muzikantovi nestála šťastena, už mohol byť na druhom svete! Čo sa v osudný deň na ceste pri Bánovciach nad Bebravou stalo?!

Otvoriť galériu Kus železa mohol muzikanta prepichnúť. Zdroj: agb

Bubeník Georgio zažil situáciu ako zo zlého sna. V dobrej nálade išiel autom na prvý koncert Akustik turné skupiny Gladiator, s ktorým momentálne známa kapela brázdi celé Slovensko. Zrazu sa však ocitol v poriadne nepríjemnej a doslova dramatickej situácii. „Cestoval som na koncert do Partizánskeho a oproti išiel kamión. Naša rýchlosť bola zhruba rovnaká - 80 km/h a zrazu hrozná rana. Do čelného skla mi vletel kus železa. Vôbec neviem, čo to bolo a prečo to odletelo z kamióna. Šofér išiel ďalej a ja som auto odstavil na pumpe. Stalo sa to medzi Trenčínom a Bánovcami,“ vysvetlil Novému Času šokovaný muzikant. Ten mal, ako sa hovorí, skutočne z pekla šťastie.

Keby totiž plech pristál v čelnom skle len o pár centimetrov vedľa, mohol prepichnúť samotného Georgia) „Strašne som sa zľakol,“ netajil pre Nový Čas vydesený muzikant. „Bol som celý od skla. Úplne všade. Našťastie sa mi nič nestalo, ale nebolo mi všetko jedno,“ priznal sa nám „Gladiátor“. O svojho kolegu a najmä dobrého priateľa sa bál aj frontman obľúbenej skupiny Miko Hladký. Ten okamžite vyrazil s ostatnými členmi kapely na pomoc Georgiovi. „Keď sme tam prišli, naozaj to vyzeralo ako zo zlého filmu. Mal veľké šťastie, že sa nič nestalo a že pri ňom stáli všetci anjeli,“ povedal Novému Času Miko. Napriek nepríjemnej situácii chalani nakoniec svoj koncert predsa len odohrali. Nechceli totiž sklamať mnohých svojich fanúšikov, ktorí sa na ich vystúpenie veľmi tešili.