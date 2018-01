Riaditeľ súťaže Česká Miss upadol na dva mesiace do kómy: Prehovoril o tom, čo v nej zažil!

Majiteľ súťaže krásy Česká Miss Martin Ditmar (45) ušiel hrobárovi z lopaty.

Ako píše Blesk.cz, posledné dve desaťročia v jeho živote boli poriadne hektické, až si nahromadený stres a vražedné tempo vyžiadali svoju daň. V septembri 2017 Ditmar dostal akútny zápal pankreasu, skolaboval a po zlyhaní orgánov takmer zomrel. V nemocnici strávil štyri mesiace, z toho dva bol v kóme. Teraz prehovoril o tom, čo v nej prežíval. Hoci ho pri lôžku navštevovala rodina a blízki, ich prítomnosť v tom stave nevnímal.

,,Ale dostal som sa do pomyselného tunelu, kde vidíte to svetlo, ktoré je veľmi príjemné, je teplé a stále vás priťahuje k sebe. A ten váš doterajší život vám preletí pred očami veľkou rýchlosťou. Všetci, kto v tom vašom živote niečo znamenali, sa vám tam objaví, znovu sa s nimi stretnete. Či už sú to rodičia, partnerka, súrodenci, kamaráti, všetci,“ porozprával pre Blesk.cz Ditmar.

,,Ale potom u mňa nastala zvláštna životná situácia, kedy sa mi začali objavovať ilúzie a rôzne príbehy, ktoré som ešte nezažil. A tie boli tak veľmi zaujímavé, že si myslím, že toto bol jeden z dôvodov, prečo sa mi podarilo vrátiť sa späť z toho tunelu. Pretože som tie príbehy chcel ešte zažiť,“ dodal muž, ktorého čakajú ešte mesiace zotavovania, ale tiež príprava súťaže Česká Miss 2018.