Macron požičia Britom tapisériu z Bayeux: Unikátne dielo opustí Francúzsko po 950 rokoch

Francúzsky národný poklad sa bude sťahovať. Britom požičajú tapisériu z Bayeux. Je to 70 metrov dlhý pruh látky, na ktorom je vyšitá bitka pri Hastingse a dobytie Anglicka Normanmi.

Bitka pri Hastingse sa odohrala v roku 1066 a tapiséria vznikla krátko nato. Pravdepodobne si ju objednal biskup Odo, nevlastný brat Williama Dobyvateľa, okolo roku 1070, keď začali stavať aj katedrálu v Bayeux na francúzskom pobreží.

Tapisériu tvorí 50 scén vyšitých farebnými nitkami na bielom plátne. S dĺžkou 70 metrov a šírkou 0,5 m je to najväčšie dielo svojho druhu na svete. Zobrazuje dobytie Anglicka z pohľadu Normanov a pre historikov je neoceniteľným zdrojom informácií. Stáročia visela v katedrále v Bayeux. Počas druhej svetovej vojny ju nacisti previezli do Louvru a plánovali jej prevoz do Berlína, ale to už nestihli. Po vojne sa vrátila do Bayeux, kde pre ňu postavili špeciálne múzeum.

Teraz by mala prvýkrát po 950 rokoch opustiť Francúzsko. Včera to bol jeden z bodov rokovaní medzi francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britskou premiérkou Theresou May. Je to jedno z opatrení, ktorým sa obe strany snažia zmierniť dosahy brexitu. Ďalšími sú britská vojenská pomoc pre francúzske protiteroristické operácie v Afrike a navýšenie peňazí na ochranu hranice v Calais. Prevezenie vzácnej tapisérie v Bayeux však nebude jednoduchá operácia. V Británii sa objaví najskôr v roku 2020.

Pruh látky zobrazuje bitku pri Hastingse v roku 1066. Zdroj: reuters, čtk

Počet vyšitých scén: 50

Rok vzniku: okolo 1070

Šírka: 0,5 m

Dĺžka: 70 m