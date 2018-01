Jaroš si užíva exotiku: Uvidíte tie zábery plné relaxu, budete chcieť baliť kufre

Miláčik všetkých detí si doprial oddych! Miro Jaroš (39) mal poriadne plný pracovný kalendár počas minulého roka.

Spevák sa preto rozhodol odfrčať do teplých krajín a momentálne si užíva exotické Maldivy! Jaroš leňoší v exotike a nevie si to vynachváliť. „Mali sme fakt náročný rok 2017, stovka koncertov, klipy, nakrúcanie. Som na maličkom ostrove na Maldivách. Pešo dookola sa dá prejsť za 7 minút, je tu asi 70 ľudí, maximálny pokoj. A západy slnka sú také, že si človek povie, že život je krásny,“ priznal Novému Času Jaroš, ktorý však nezaháľa ani na dovolenke. „Tento ostrov je jedna veľká múza, napísal som už štyri pesničky na nový album, štúdio mám objednané od začiatku budúceho týždňa, takže sa vrátim priamo do roboty,“ zasmial sa Miro.