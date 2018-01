Líderka skupiny The Cranberries bojovala s duševnými problémami: Zabili ju jej démoni?!

Polícia nepokladá smrť speváčky Dolores O´Riordan († 46) za podozrivú. Prípad odovzdala úradu koronera, ktorý určí aj príčinu smrti líderky skupiny Cranberries.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tú našli mŕtvu v pondelok ráno v londýnskom hoteli. Zanechala po sebe tri deti, priateľa, smútiacich blízkych a tisíce fanúšikov.

Smrť prišla náhle a nečakane. Dolores bola v Londýne na nahrávaní. Všetci sa tešili na jej návrat na scénu. Podľa priateľov však trpela silnými depresiami.

Dolores dlhodobo bojovala so svojimi démonmi. Minulý rok prezradila, že trpí duševnými problémami a bipolárnou poruchou. Ako osemročnú ju zneužívali, čo jej spôsobilo celoživotnú traumu. V roku 2013 sa pokúsila o samovraždu. Trpela anorexiou, bojovala so závislosťou od alkoholu. V roku 2014 sa po dvadsiatich rokoch rozišla so svojím manželom.

Speváčka sa preslávila v 90. rokoch so skupinou The Cranberries hitmi ako Dreams, Zombie či Ode To My Family. Skupina vydala 7 štúdiových albumov, posledný v apríli 2017. Vlani však musela prerušiť turné pre zdravotné problémy Dolores, ktorá trpela silnými bolesťami chrbta.

Našli ju mŕtvu v pondelok v jej hotelovej izbe v Londýne. Polícia na tele speváčky nenašla známky cudzieho zavinenia a presnú príčinu smrti určí až súdna pitva. Jej kolegyňa, speváčka Sinéad O‘Connor (51), sa vyjadrila: „Bola to najikonickejšia írska speváčka všetkých čias.“

Mŕtva speváčka († 46) The Cranberries na zábere, ktorý trhá srdcia: Posledná FOTKA s láskou jej života!

Dolores O‘Riordan