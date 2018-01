Slovenský architekt Ladislav Hudec († 65) staval budovy po celom svete: Tajomstvo rodinnej hrobky odhalené!

Pred 125 rokmi sa narodil v Banskej Bystrici Ladislav Hudec († 65). Architekt svetového mena postavil v Šanghaji prvý mrakodrap.

Jeho 22-poschodový Park Hotel spojený s bankou, ktorý dokončil v roku 1934, bol desaťročia najvyššou budovou postavenou mimo územia Severnej Ameriky. Ešte donedávna sa ako jediná stavba, ktorú vytvoril u nás, uvádzala kaplnka Panny Márie vo Vyhniach. Podľa odborníkov to však nie je jeho jediné dielo.

Ladislav Hudec sa po mnohých peripetiách v čase I. svetovej vojny, keď ušiel zo zajatia, nakoniec dostal do Šanghaja, kde sa koncom roka 1918 usadil. Pôsobil tam ako architekt do roku 1947. Neskôr sa presťahoval do Spojených štátov amerických aj s rodinou. Bol priekopníkom v oblasti technológií výstavby mrakodrapov v náročných podmienkach a viaceré jeho diela v Šanghaji sú chránené ako kultúrne a historické pamiatky.

V čínskom Šanghaji postavil viac než 60 diel. „Dnes ho Číňania považujú ako zakladateľa modernej čínskej architektúry. Bol všestranne talentovaný. On si každú stavbu naštudoval. Napr. robil pivovar v Šanghaji, tak odišiel do Nemecka a popozeral všetko, čo sa dalo. Aj zakladanie Park Hotela na zlej pôde, ktorú majú v Šanghaji, bolo technicky prevratné na tú dobu,“ povedal Igor Teplan, architekt a viceprezident spolku architektov Slovenska.

Na Slovensku má dve diela

Kúpeľná kaplnka Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach sa často uvádzala ako jeho jediné dielo na Slovensku. Výskumom sa však prišlo na to, že rodinná hrobka, ktorá je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici, je tiež jeho práca. Nakreslil ju pre otca, ktorý plánoval niečo také pre rodinu vybudovať. „Zistila som to z korešpondencie, ktorú mi poskytli budapeštianski dediči, že autorom hrobky je Ladislav Hudec. Boli tam aj podrobné údaje, že v roku 1921, keď tu bol po otcovej smrti, navrhol tento pomník,“ povedala historička architektúry Klára Kubičková.

Ladislav Hudec nakoniec zomrel v Berkeley v roku 1958, no želal si byť pochovaný v rodnej Banskej Bystrici. Jeho pozostatky boli prenesené v roku 1970 do rodinnej hrobky Hudecovcov na evanjelickom cintoríne v B. Bystrici.

