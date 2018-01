Účasť štvorbobu na olympiáde je ohrozená! Miestenku získali, ale vyskytol sa problém

Iba minulý týždeň sa tešili z miestenky na ZOH v Pjongčangu 2018. Teraz je ale všetko inak. Účasť slovenských reprezentantov v štvorboboch je ohrozená!

Dôvodom je fakt, že pilot Radek Matoušek (28) reprezentoval ešte nedávno rodné Česko, za Slovensko jazdí od aktuálnej sezóny.

"Podľa Olympijskej charty nemôže štartovať za krajinu športovec, ktorý v ostatných troch rokoch reprezentoval iný štát. Matoušek však jazdil za rodné Česko, takže nespĺňa túto podmienku. Dá sa to však vyriešiť výnimkou. Záleží na tom, ako sa k tomu postavia členovia exekutívy Medzinárodnej federácie bobov a skeletonu (IBSF). Ak jeho účasť schvália, tak musí k tomu zaujať stanovisko aj Medzinárodný olympijský výbor. To by už malo potom byť kladné," povedal šéf Slovenského zväzu bobistov (SZB) Milan Jagnešák pre športové spravodajstvo RTVS.

Problémom je, že rodák z Mladej Boleslavi Matoušek je v súčasnosti jediný pilot slovenského tímu a v prípade neudelenia výnimky, ho nemá kto nahradiť.