Veľké sklamanie Cibulkovej na Australian Open: Po prvom kole si sypala popol na hlavu

Tak rýchly koniec nečakala. Slovenská tenistka Dominika Cibulková (28) neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Ako nasadená dvadsaťštvorka prehrala e Estónkou Kaiou Kanepiovou hladko 2:6, 2:6. Finalistka z toku 2014 nenašla recept na disponovanú súperku, ktorá zahrala 28 víťazných úderov vrátane ôsmich es a upravila vzájomnú bilanciu s Cibulkovou na 4:1.

Cibulková bola po hladkej prehre sklamaná. "Dnes to nebol môj deň. Počas celého zápasu som sa nevedela dostať do rytmu, čakala som, že podám oveľa lepší výkon. Kanepiová veľmi dobre servovala. Pred začiatkom sezóny som absolvovala výbornú prípravu, minulý týždeň na turnaji v Sydney som odohrala veľmi dobré zápasy. O to väčšie teraz cítim sklamanie, že sa v Melbourne lúčim tak skoro," uviedla pre Rádio Slovensko.