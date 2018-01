Škandalózna kniha odhaľuje skrytú tvár amerického prezidenta: Je Trump až taký psycho?!

Súčasný americký prezident to nemá ľahké. Od začiatku je miliardár Donald Trump (71) terčom výsmechu a útokov.

Pre svoju neohrabanosť, netaktnosť, účes aj politické kroky, ktoré pripomínajú beh slona v porceláne. A odteraz to bude mať ešte ťažšie. Šokujúca kniha Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a zlosť: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu) totiž prezidenta USA vykreslila naozaj drsne.

Keď pred pár týždňami noviny The New York Times priniesli informácie, že Trump začína deň pozeraním televízie už z postele a pred obrazovkou presedí či preleží niekedy až osem hodín, vyznelo to skôr ako taká milá karikatúra najmocnejšieho prezidenta sveta. Veď je taký ľudský, pozerá telku ako my a k tomu pije litre diétneho nealka... Popri tom však do sveta už od skorého rána, na základe toho, čo vidí v správach, píše svoje statusy na sociálnu sieť Twitter. Jeho poradcovia a spolupracovníci sú z toho na prášky, lebo nemajú dosah na to, čo ich prezident vypisuje bez ohľadu na to, aké komplikácie tým môže spôsobiť na domácej aj medzinárodnej scéne.

Proti knihe bojuje právnikmi

Obraz Donalda Trumpa, ktorý má šancu stať sa najnenávidenejším alebo najohováranejším prezidentom USA, dostal teraz nové detaily. V knihe Fire and Fury novinár Michael Wolff prezidenta naozaj nešetril. Ak by sme mali veriť všetkému, čo sa v knihe píše, tak z toho vychádza, že Amerika má na svojom čele detinského egocentrického psychopata.

Treba zdôrazniť, že Wolff nie je žiaden „pisálek“, ktorého by bolo možné upodozrievať, že si na Trumpovi buduje vlastnú slávu. Tento ostrieľaný žurnalista písal pre Vanity Fiar, Guardian a Hollywood Reporter a renomé si získal v roku 2008 knihou o mediálnom magnátovi Rupertovi Murdochovi – Muž, ktorý vlastní správy.

Wolff sa dušuje, že knihu Trumpovi napísal na základe 200 rozhovorov, ktoré v priebehu 18 mesiacov viedol so samotným prezidentom aj s jeho najbližšími spolupracovníkmi a mnohými ďalšími ľuďmi znalých veci. Trump sa vydanie knihy snažil zastaviť a hrozí autorovi žalobou. Iná reakcia sa od neho ani nedala čakať, veď odjakživa je zvyknutý na svojich neprajníkov a rivalov posielať tímy prominentných právnikov.

Chúďa Melania

Tak teda, čo Wolff o prezidentovi píše? Už začiatok jeho prezidentovania bol podľa autora knihy ťažký pôrod. V prvom rade Trump sa vraj nechcel stať prezidentom, ale kandidatúrou si miliardár len plánoval upevniť popularitu a po prehre by mu navyše prischla nálepka mučeníka. Keď už cez volebnú noc bolo jasné, že Hillary Clintonovú naozaj porazil, jeho manželka Melania (47) sa od bezmocnosti rozplakala.

„Trump si svoju inauguráciu neužil,“ tvrdí Wolff ďalej v knihe. Na ubytovanie v hosťovskom prezidentskom dome Blair House sa sťažoval: „Veľmi horúco, zlý tlak vody, zlá posteľ.“ Štvalo ho, že na slávnosť inaugurácie prišlo málo áčkových celebrít, a jeho nervozitu si najviac odniesla manželka. „Od rána očividne bojoval so svojou ženou, ktorá mala slzy na krajíčku a chcela sa hneď na druhý deň vrátiť do New Yorku. Takmer každé slovo, ktoré jej adresoval, bolo tvrdé a ostré.“

Wolff vytiahol na svetlo aj takú intímnosť, že Trump a Melania spia oddelene, každý v inej časti Bieleho domu. To sa vraj nestalo od čias prezidenta Kennedyho v 60. rokoch.

Hlupák v Bielom dome?

Wolff pri prezentácii knihy v televízii NBC povedal, že prezidentský tím sa k Trumpovi správa ako k malému decku. „Všetci sa vo svojich opisoch zhodli na jednom. Povedali mi, že je ako dieťa. A mysleli tým fakt, že on potrebuje okamžité uspokojenie, všetko je iba o ňom.“ Podľa Wolffa prezident „nečíta, nepočúva“ a len „strieľa na všetky strany“. Podľa autora knihy sú všetci v blízkosti Trumpa vrátane jeho rodiny presvedčení, že nie je schopný vykonávať svoj úrad.

Autor v knihe cituje aj Trumpovho blízkeho priateľa, miliardára Thomasa Barracka jr., ktorý mal o prezidentovi povedať: „On nie je iba bláznivý, on je hlúpy.“ Trump si podľa ľudí z jeho okolia nepamätá, čo hovorí, a neustále omieľa „k dobru“ tie isté príhody každých desať minút. V takejto situácii sa nemožno čudovať, že Biely dom sa zmenil na bojové pole, kde každý intriguje a bojuje proti každému.

Zvádza ženy kamošov?

Niektoré veci, ktoré sa píšu v knihe, znejú až bizarne. Prezident vraj zvádza manželky svojich priateľov a používa na to fintu – baví sa s nimi o nevere. „Ešte stále sexuješ so svojou ženou? Ako často? Určite si zažil už aj lepší sex... O tretej prídu baby z Los Angeles. Môžeme ísť hore a užiť si...,“ takýmito rečami diskredituje kamaráta, zatiaľ čo jeho manželka rozhovor odpočúva niekde vo vedľajšej miestnosti. A potom je, sklamaná, pre Trumpa ľahšou korisťou...

Tiež ho vraj prenasledujú obavy o život. „Mal dlhodobo strach, že ho otrávia. To bol jeden z dôvodov, prečo rád jedával v McDonaldoch – nikto dopredu nevedel, že príde a jedlo bolo bezpečne pripravené.“ Od ochrankárov zasa požadoval, aby sa mohol zamykať v spálni, čo je proti všetkým bezpečnostným pravidlám.

Odkaz chytrého Génia

Americký prezident sa ohradil, že Wolffova kniha je plná lží a on s ním nikdy nehovoril. A pustil sa do svojej obhajoby. „Moji- mi najväčšími kladmi sú duševná vyrovnanosť a to, že som naozaj veľmi chytrý... Bol som veľmi úspešný podnikateľ, neskôr popredná televízna hviezda a potom som sa stal prezidentom Spojených štátov (na prvý pokus). Myslím si, že to sa dá posúdiť aj tak, že som nielen chytrý, ale génius. A veľmi vyrovnaný génius,“ napísal sám o sebe Trump.