Hokejista zostal ako obarený, keď mu na dvere zaklopala polícia: Penis ako dôkaz!

Na veľkosti tentokrát záležalo.

Nemohol tomu uveriť. Českého hokejistu Davida Stacha (25) začala vyšetrovať kriminálna polícia, pretože na neho bolo podané trestné oznámenie kvôli vyhrážkam so sexuálnym podtextom. Dve ženy vo veku 22 a 23 rokov mal vydierať, že zverejní ich intímne fotky, ak s ním nebudú mať sex. Nakoniec sa zistilo, že za extraligového hráča sa vydával o 11 rokov starší Slovák.



So svojou snúbenicou Michaelou má dlhoročný vzťah a dcérku Adelku. Podľa trestného oznámenia mal ale hokejista David Stach vyhľadávať na internetovej zoznamke mladé dievčatá a následne po nich chcieť sex. "Keď ma policajti prvýkrát kontaktovali, mysleli si, že som vinníkom. Pretože som už vedel, že ten človek na oplátku ženám posielal aj video, na ktorom onanuje, tak som im navrhol, že sa pred nimi vyzliečiem. Bola by to najrýchlejšia možnosť, ako dosvedčiť, že to nie som ja," uviedol hokejista pre denník Právo.



Stacha už vlani priatelia informovali o tom, že sa za neho niekto vydáva na internetovej zoznamke, ale vtedy to neriešil. "Prostredníctvom falošného profilu potom muž komunikoval s mladými ženami. A od dvoch z nich vo veku 23 a 22 rokov získal niekoľko intímnych fotografií. Potom chcel po nich sex s tým, že ak sa tak nestane, rozošle snímky na sociálne siete alebo ich odovzdá ich zamestnávateľovi," uviedla Dana Ladmanová z klatovského riaditeľstva polície.



Kriminalisti zistili, že falošným Stach je tridsaťšesťročný Slovák žijúci v Domažlicku. "Obvinili sme ho zo spáchania obzvlášť závažného zločinu znásilnenia v štádiu pokusu," prezradila Ladmanová.



Hokejista obvineného nepozná. "Osobne som ho nevidel, viem len, koľko má rokov, že pochádza zo Slovenska a doteraz bol bezúhonný. Na polícii mi povedali, že si vybral mňa, pretože na jeho pravý profil sa mu nikto neozval," povedal Stach, ktorý stále nevie, či sa bude brániť napríklad žalobou na ochranu osobnosti. "Asi to nechám byť. Nechce sa mi behať niekde po súdoch. Okrem toho, že zo mňa urobil debila, mi vlastne nevznikla žiadna škoda," dodal Stach.