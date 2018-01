Erica si pozrela prvé porno ešte ako dieťa: Filmy pre dospelých mali hrozný vplyv na jej sexuálny život!

Žena prehovorila o hrozných následkoch pozerania filmov pred dospelých od mladého veku.

Erica Garza (35) mala len 12 rokov, keď si po prvýkrát pozrela porno. Počkala kým jej rodičia zaspia a film pre dospelých si pozrela v televízii. "Mala som pocit, že dotýkať sa samej seba je hriech, no nemohla som s tým prestať," povedala pre Good Housekeeping. Čím bola staršia tým prechádzala k tvrdšiemu pornu. "Čoskoro som vyhľadávala vzrušujúcejšie, tvrdšie, rýchlejšie. Vzrušovala ma trojka, až kým som nenašla gang bang," dodala.

Fascinácia filmami pre dospelých mala zdrvujúci vplyv na jej vzťahy v reálnom živote. "Ak som sa s niekým v posteli necítila príjemne, pozerala som porno. Bolo to rozptýlenie," prezradila. Po skončení vysokej školy sa jej sexuálny život začal podobať na pornografické scény, ktoré videla vo videu. "Avšak potom som sa cítila zničená, bezcenná a použitá. Mužov som používala na vlastné uspokojenie," povedala Erica.

Po 30-tke si Erica uvedomila, že filmy pre dospelých majú hrozný vplyv na jej vzťahy. Odišla na špeciálnu cestu na Bali, kde sa zoznámila so svojim terajším manželom. "Na začiatku vzťahu sme pozerali spolu porno, pretože to bol môj zvyk. Povedala som mu, prečo to robím. Prvýkrát som sa cítila v bezpečí a odhalila mu, kto som," spomína.

Časom ju prestalo porno ovládať a naučila sa bez neho žiť. Po narodení dcérky ho začali rodičia používať už len na to, aby sa naladili na milovanie. "Nie je problém pozrieť si porno. Ak je to len pre zábavu a nie pre porovnávanie so svojím sexuálnym životom," uzavrela Erica.