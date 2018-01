Gašparovič so Schusterom v Prezidentskom paláci: Čo si myslíme o vojne Kisku so Smerom!

Do Prezidentského paláca Andrej Kiska (54) po štvrtýkrát pozval svojich predchodcov Ivana Gašparoviča (76) a Rudolfa Schustera (84).

Tradičný spoločný obed sa tentoraz neniesol v príliš uvoľnenom duchu. Bývalým prezidentom sa nepáči vyhrotená nálada medzi Kiskom a súčasnou vládnou garnitúrou na čele so Smerom. Čo mu vyčítali?

Otvoriť galériu Svoje názory na súčasný spor povedali obaja exprezidenti až po hodinovom obede. Zdroj: tasr

„Som rád, že sa nám darí držať túto tradíciu a vždy si sadneme na začiatku roka s pánmi prezidentmi,“ začal žoviálne Kiska s tým, že diskutovali najmä o veciach, ktoré ich spájajú.

„Nepýtali sa ma, či budem kandidovať. Ako som povedal. Najneskôr do septembra svoje vyjadrenie dám,“ nechal sa po výdatnom jedle počuť prezident. Už niekoľko týždňov pritom Kiska vedie otvorenú vojnu s vládnym Smerom, a to najmä s Robertom Kaliňákom, ktorého nazval podrazáckym a falošným. Ten mu jeho vyjadrenia ostro opätoval s tým, že raz našiel po Kiskovej zahraničnej ceste ovracané lietadlo. S bývalými hlavami štátov túto otázku priamo neriešili. „Absolútne nie, toto bol veľmi príjemný obed,“ odvetil Kiska.

Schuster má však na Kiskov spor vlastný názor. „Nie je to zdravé ako to je, ale my sme sa tiež kritizovali s pánom Dzurindom, ale myslím, že to bolo len o niektorých domácich veciach. Pokiaľ sme mali vo vnútroštátnej politike rozdielne názory, tak ja som to mal možnosť povedať v parlamente a bolo to vybavené. Stretávali sme sa, keď sme mali rozdielne názory a vždy sme sa zjednotili najmä navonok,“ skonštatoval Schuster. Gašparovič bol ešte tvrdší. „Ak nefunguje spolupráca medzi parlamentom, prezidentom a vládou, tak nemôže štát profitovať pozitívne,“ rozrečnil sa Gašparovič. Sám si myslí, že v koalícii a opozícii sú problémy, ktoré potrebujú určitý konsenzus. „A to sa nám zatiaľ nedarí. Nesúhlasím s pánom prezidentom, keď hovoril, že Slovensko je mafiánsky štát,“ dodal. Kiska by mal vraj menej poslúchať svojich poradcov. „Nerobia len pre neho, ale pre seba,“ zakončil Gašparovič.

