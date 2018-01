Moderátorka Wisterová si s milencom rozumie aj mimo spálne: Spoločné kšefty s manažérom Svarinským!

Ideálny partner! Zdá sa, že moderátorka Vera Wisterová (40) darovala priateľovi Michalovi Svarinskému (40) nielen svoje srdce, ale aj profesionálne zručnosti.

Známa ryšavka sa totiž objavila na súkromnej akcii, ktorú mala pod palcom Svarinského firma. Vera v prestrojení za vílu a v krátkych zelených šatách zabávala divákov v sále. Moderátorka sa takto zrejme rozhodla vypomôcť svojej láske, no nie je vylúčené, že po tom, čo si dvojica porozumela v súkromí, prišli na rad spoločné kšefty!

Zdá sa, že Wisterová si so Svarinským „sadla“ nielen v súkromnej, ale aj v pracovnej oblasti. Len pár mesiacov po tom, ako ohlásila rozvod s Izraelčanom Jeremym, došlo aj na biznis s bratom herečky Kristíny Svarinskej. „Vera bola súčasťou akcie, ktorú organizovala agentúra jej frajera,“ tvrdí zdroj Nového Času. Dokazuje to aj fotka na sociálnej sieti, ktorú zverejnila spoločnosť zameraná na prípravu podobných udalostí klientovi priamo na kľúč. Záber odhaľuje vysmiatu moderátorku s krídlami na chrbte, ktorej robila spoločnosť aj ďalšia známa tvár.

„Z tejto predvianočnej sezóny fakt top event, ručičky bozkávam všetkým, čo sa na tom podieľali,“ napísal pod fotku spevák Peter „Šarkan“ Novák, pričom slová týmto spôsobom adresoval aj samotnej Vere. Tá by za moderovanie jedného eventu mohla zinkasovať približne 1000 eur. Nie je vylúčené, že ryšavka spojí so Svarinským život po súkromnej, ale aj profesionálnej stránke. Podnikavému mužovi sa totiž darí, pretože jeho firma podľa ekonomickej webovej stránky finstat.sk zvýšila v roku 2016 zisk na 60 274 eur a jej tržby sa nafúkli o viac ako polovicu na 2,298 milióna eur. Spojením síl a vzájomného know-how by to mohlo byť ešte lepšie pre oboch zaľúbencov.

Najskôr zásnuby, potom rozvod?

Wisterová a Svarinský, ktorí svoj vzťah zoficiálnili vlani vo februári, by mohli mať k sebe aj bližšie než oficiálne priznali. Prst Verinej ľavej ruky totiž už nejakú dobu zdobí krúžok s nápadným kameňom. „Nemám potrebu vyjadrovať sa k svojmu súkromiu pre médiá,“ zahmlieval nedávno na tému svojich zásnub pre Nový Čas Svarinský. Verin stále zákonitý manžel Jeremy, s ktorým si vymenila niekoľko drsných mediálnych odkazov, tento scenár paradoxne vítal. „Ak sú zvesti o zásnubách skutočne pravdivé, tak možno teraz bude súhlasiť s návratom do našej domovskej krajiny Izrael a vyhovie mojej žiadosti, aby sme sa právne rozviedli,“ napísal v novembri Hulsh. Nový Čas včera kontaktoval Veru aj Michala, ale ani jeden sa do uzávierky nevyjadril.