Kráska si nedokáže nájsť priateľa: Pod šatami skrýva trpkú pravdu

Mladá Angličanka má maličkú postavu, no obrovský charakter.

Becky Dann (23) z grófstva Cambridgeshire má od detstva závažnú formu skoliózy. Nepríjemná deformácia spôsobuje, že je príliš nízka a nemôže podstúpiť operáciu, ktorá by stav zlepšila, pretože je jej chrbtica príliš skrútená, píše The Sun. Skoliózu jej diagnostikovali ako štvorročnej. V dobe, keď začala chodiť na strednú, strácala postupne cit v nohách, takže potrebovala invalidný vozík. Doktori Beckynej matke oznámili, že už nikdy nebude chodiť.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Nepovedala mi to. Zobrala ma ku každému špecialistovi a po čase som bola schopná posilniť svoj chrbát a znova chodiť. Ale je to v poriadku, dokončila som svoje fotografické vzdelanie a presťahovala sa do Londýna. Predtým som bývala v malom meste. Štyri roky som chodila na rande do toho istého baru. Ľudia museli pozerať - zase je tu a vždy s iným mužom,“ hovorí Becky.

Napriek tomu nemala nikdy vzťah. Pokiaľ išlo o zovňajšok, ľudia boli často plní predsudkov. To spôsobilo, že sa nedostala cez druhé rande a mnohí muži jednoducho zmizli bez vysvetlenia. Iní pokročili až k totálnej hrubosti, keď Becky do očí povedali, že jej postihnutie nezvládnu. Kvôli neúspechom sa rozhodla skúsiť to v britskej televíznej šou pre nezadaných. Dúfa, že nájde svoju spriaznenú dušu, ktorá sa k nej bude správať láskavo a bez odsúdenia.