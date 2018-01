Mazáň má pre Lobotku jasný odkaz: So Stanom bývať nebudem!

Vo štvrtok večer naživo Barcelona. V piatok popoludní podpis zmluvy s Celtou Vigo.

Včera prvý tréning v novom pôsobisku. A už dnes možno premiérová účasť na lavičke proti majstrovskému Realu Madrid. Najhektickejšie štyri dni v kariére Róberta Mazáňa (23). Slovenský reprezentačný obranca MŠK Žilina sa na štyri a pol roka upísal španielskemu Vigu, v ktorom odvádza perfektné služby jeho dobrý kamarát Stanislav Lobotka (23). Pre trenčianskeho rodáka je to životná výzva. „Neskutočné. Užívam si to. Celta je výborný klub. Moje pocity tiež. Chcel ma tréner i športový riaditeľ. Dosť to zavážilo. Videl som aj niektoré zápasy. Hrá podobným štýlom ako Žilina. Veľkým plusom je prítomnosť Stana Lobotku,“ povedal pre Nový Čas Mazáň.

Na jeseň odohral za Žilinu 17 zápasov. Ďalšie už nepridá. „So spoluhráčmi som sa ešte ani nestihol rozlúčiť. Žiline patrí obrovská vďaka. Dostal som v nej druhú šancu, keď ma poľský klub Bielsko-Biala odpísal. Tréner Guľa ma vtedy veľmi podržal. Žilina mi bude chýbať. Obľúbil som si ju. Bol to môj druhý domov.“ Mazáň sa už teší na Lobotku, s ktorým futbalovo vyrastali v Trenčíne. „Pomôže mi v začiatkoch. Myslím, že po jeho výkonoch tu dlho nevydrží. Bývať s ním však určite nebudem. (smiech).“

Aj vďaka ústretovosti žilinského klubu bol prestup hladkou záležitosťou. Potvrdil to hráčov agent Branislav Jašurek: „Spôsob rokovania zo strany majiteľa MŠK Žilina, to bola jedna radosť. Ešte som sa nestretol s tým, aby jeden klub tak nachádzal kompromisy. Nášmu klubu v prvom rade záležalo na tom, aby Robo dostal šancu hrať španielsku Primera Division.“ Lobotka prišiel za 5 miliónov eur. Koľko stál Mazáň?Záleží na tom, ako sa mu bude dariť,“ uzavrel Jašurek.

Slovenský reprezentant v drese Celty Vigo Stanislav Lobotka exceloval v prvom osemfinále Španielskeho pohára proti Barcelone (1:1). Mal 98-percentnú úspešnosť prihrávok. „Ďalšia exhibícia neomylného Lobotku,“ napísal denník AS. Z tribúny ho sledoval aj jeho agent Jašurek: „Stano si týmto zápasom možno zmenil život. Ešte som ho nevidel tak dobre hrať. Sebavedome. S prehľadom. A po chrípke. Podľa mojich informácií Celta intenzívne pracuje na zvýšení jeho výstupnej klauzuly.“