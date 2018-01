Dominika Morávková schudla poriadne drasticky: Neuveríte, čo jedla dlhých 36 dní

A je to tu. Po sviatočnom hodovaní si mnohí z nás lámu hlavu, ako zhodiť nabraté kilá a dať sa do formy.

S nadváhou či obezitou sa však neboria len bežní smrteľníci, ale aj známe osobnosti. Aké majú odskúšané diéty? A ako ich zhodnotil odborník - obezitológ Ivan Majerčák?

Dominika Morávková (27): 36 dní len na banánoch

Sympatická herečka v minulosti so stravou divoko experimentovala.Najprv som jedla úplne všetko - mäso, sladkosti aj pšenicu. No potom som skúsila nejesť mäso a zistila som, že ho už vôbec nepotrebujem. Plynul čas a vôbec som naň nemala chuť. Už len pri pomyslení naň mi nebolo dobre,“ prezrádza Dominika. Neskôr si naštudovala diétu podľa krvných skupín a pustila sa do očistných kúr. Až prišiel na rad detox exotickým ovocím.Jedla som hnedé prezreté, doslova až hnilo vyzerajúce banány. Najprv som ich zjedla sedem za deň, potom päť a nakoniec štyri. Takto som vydržala 36 dní, kým mi jeden astrológ povedal, nech nejem žiadne exotické ovocie, lebo mi nerobí dobre,“ smeje sa herečka.

Dominike sa podarilo rapídne schudnúť, keď sa začala stravovať bezlepkovo a vyradila mliečne výrobky, hoci netrpela žiadnou intoleranciou. „Zostala som v takom režime, že som si každý deň varila vopred na ďalší a jedla päťkrát denne v menších porciách. Do toho som ešte každé ráno a večer cvičila a malo to obrovský efekt. Z 56 kíl som schudla na 47 a bolo to rapídne vidieť,“ vysvetľuje. Dnes je ale Dominika mamou a jej jedálniček je preto liberálnejší, objavujú sa v ňom chlieb, zemiaky, ryža, ale okrem rýb stále žiadne mäso. 

Hodnotenie obezitológa

Na rozdiel od iných diét, ktoré sú zdraviu škodlivé až nebezpečné, diéta podľa krvných skupín zdraviu neškodí, je tu však riziko jojo efektu a ako každá iná „samotná diéta“ bez pohybovej aktivity nám redukuje nielen tuk ale aj aktívnu svalovú hmotu. Súčasťou redukčného režimu môžu byť tzv. kontrastné dni, kedy konzumujeme len ovocie a zeleninu, ale konzumovať len jeden druh ovocia by som neodporúčal.

Pozitívne hodnotím u Dominiky päť jedál denne v menších porciách. To isté množstvo jedla v jednej dennej dávke vedie ku zvýšeniu hmotnosti, v piatich skôr k udržaniu hmotnosti alebo aj k poklesu. A samozrejme pozitívom je aj neodmysliteľný pohyb.