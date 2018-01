Kiska sa rozhodol otvorene prehovoriť o zákulisných hrách: Kaliňák ho mal podraziť, Fico klamal do očí!

Priateľský a žoviálny, no zároveň podrazácky a schopný kedykoľvek bodnúť dýku do chrbta. Tak prezident Andrej Kiska (54) opísal Roberta Kaliňáka (46).

Pre maďarský týždenník Vasárnap sa rozrozprával o otvorenej vojne s ministrom vnútra a premiérom Robertom Ficom (53). Do hry už zapojil aj ministra financií Petra Kažimíra (49), ktorý mal Kaliňákovi vyčítať zneužívanie polície na diskreditáciu Kisku pri jeho daňových kontrolách.

Kažimír sa s Ficom v stredu chválili, že náš minister financií sa stal topfinancmajstrom v Európe. Dokonca mu k tomu poblahoprial aj samotný Kiska. „Chcel by som zagratulovať Petrovi Kažimírovi k oceneniu Najlepší minister financií roku 2018 v Európskej únii,“ vyhlásil. To sa už však na svetlo dostal rozhovor s Kiskom, ktorý spomenul aj daňovú kontrolu vo svojej firme a to, že sa tieto informácie dostali na verejnosť. „Ukázalo sa, že za všetkým stojí minister vnútra, ktorý zneužíva NAKA,“ rozhovoril sa Kiska. Podľa prezidenta sa na predsedníctve Kažimír tvrdo obul do Kaliňáka. ,,Na tom predsedníctve minister financií hrubo vytkol ministrovi vnútra Kaliňákovi, že tú špinu chceli hodiť naňho, a pritom on za tým stojí. A na predsedníctve Smeru sa pohádali. A potvrdili mi to viacerí členovia Smeru,“ povedal pre Vasárnap Kiska.

Kažimír to popiera

Kažimír, rovnako ako aj ďalší smeráci z predsedníctva, to poprel. „Z úcty k úradu prezidenta republiky by som najradšej nekomentoval jeho vyjadrenia, ktoré sú podľa jeho vlastných slov založené na mediálne presiaknutých informáciách a klebetách. Chcem povedať, že som nikdy neobviňoval ministra vnútra zo zneužitia zložiek NAKA,“ reagoval Kažimír. Samotný Kaliňák Kiskove slová považuje len za ďalší únik od svojich problémov. „Pán prezident neustále hľadá vinníka za vlastné chyby. Minister vnútra podľa neho môže za jeho daňové podvody, či za to, že prelietal milión eur z peňazí daňových poplatníkov na cesty domov a najnovšie aj za to, že sa prezidentskej kancelárii máli jedlo, ktoré sa podáva na palube,“ napísal Kaliňákov rezort s tým, že minister vnútra nie je orgán činný v trestnom konaní a teda nemôže do žiadneho vyšetrovania zasahovať.

Kiska v rozhovore spomenul aj Fica, ktorého označil za ešte väčšie sklamanie. „Chcel by som veriť aspoň tomu, že to celé neorganizoval on, ale že prenechal špinavú prácu ministrovi vnútra,“ dodal Kiska. Fico sa k týmto slovám odmietol vyjadriť. „Je začiatok roka 2018, nechajme si to ešte tak na chvíľočku,“ povedal so šibalským úsmevom premiér. To, že sa na Kisku ešte niečo nájde, predpokladá aj prezident. „Premiér vraj povedal, že ešte len uvidím, čo sa na mňa vytiahne, a minister vnútra chce opäť zneužiť Národnú kriminálnu agentúru,“ dodal Kiska.

Čo povedal Kiska

O Kaliňákovi

Otvoriť galériu Zdroj: TASR

- Už pred tým, ako som sa stal prezidentom, som počul, že by som mu nikdy nemal veriť, lebo sa síce tvári veľmi priateľsky a žoviálne, ale podrazí pri prvej príležitosti, keď je to pre neho výhodné.

- Na predsedníctve strany Smer minister financií, na ktorého sa paradoxne ukazovalo ako keby zlyhával daňový úrad, hrubo vytkol ministrovi vnútra Kaliňákovi, že tú špinu chceli hodiť naňho, a pritom on za tým stojí. A na predsedníctve Smeru sa pohádali. A potvrdili mi to viacerí členovia Smeru, že sa to skutočne stalo.

- Je to smutné, ak minister vnútra zneužíva svoj úrad. A ešte smutnejšie je, že o tom všetkom bol informovaný aj predseda vlády a takéto špinavosti nezastaví.

Prečo je pre neho Fico sklamaním

- Osobným sklamaním bol pre mňa aj prístup predsedu vlády pri daňovej kontrole našej spoločnosti. Prišiel som za ním a veľmi dôverne som mu povedal, že som dostal informáciu, že o všetkom vie, ale nechcem tomu veriť. Povedal mi, že to je lož, v živote by sa do niečoho takého nezapojil a o dva týždne sa ukázalo, že bol o všetkom vopred informovaný. V kútiku duše dúfam, že to sám neorganizoval, že to organizoval len minister vnútra.

O liste Fica, aby zaplatil milión za lety

Otvoriť galériu Zdroj: Reuters

- Je to taký absurdný list, že som ho odložil o archívu. Nemám čo naň odpovedať ani na to nemám dôvod. Takúto urážku nepoctím tým, že si ju všimnem.

O prezidentskej kandidatúre

- Po tom, čo sa stalo, cítim v sebe viac síl, aby som sa postavil za pravdu, než kedykoľvek predtým.

O letoch do Popradu

- Takýchto pascí mi nastavil viac a som zvedavý, čo sa ešte chystá.

O pohnútkach Fica

- Môže to pritom hrať úlohu, pretože je voľba prezidenta už témou, sú počuť prvé mená. V prieskumoch som pravidelne najdôveryhodnejší, ďaleko predbieham politikov Smeru, preto sa tak snažia ukázať ma v zlom svetle.