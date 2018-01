Slovan s veľkými posilami nekončí: Do tímu chce priniesť aj túto hviezdu!

Slovenský futbalový klub Slovan Bratislava sa zaujíma o nigérijského útočníka Ezekiela Hentyho z maďarského Videotonu Székesfehérvár. Informoval o tom maďarský denník Nemzeti Sport.

Podľa zdroja by "belasí" mohli zaplatiť za 24-ročného útočníka až 1 milión eur. Maďarský klub sa v prípade zaujímavej sumy odchodu jeho hráča nebráni, ale prvú ponuku od Slovana neprijal.

Ezekiel Henty prišiel do Székesfehérváru v lete 2017 a podpísal s vedením klubu zmluvu do roku 2020. V 20 zápasoch strelil päť gólov a na tri prihral. Prednedávnom sa o neho zaujímal francúzsky Dijon, ktorého zástupcovia v decembri osobne prišli do Maďarska Hentyho sledovať. O hráča, ktorý do Videotonu prišiel z Lokomotivu Moskva za 500.000 eur (zdroj: Transfermarkt.de), sa interesujú aj arabské kluby.

Rekordný slovenský majster ale v stredu potvrdil príchod 23-ročného slovinského útočníka Andraža Šporara, s ktorým podpísal zmluvu na 4,5 roka. Je tak otázne, či vedenie po jeseni tretieho mužstva tabuľky Fortuna ligy bude mať ešte o Hentyho vážny záujem.