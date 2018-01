Slovák Sancho Martin Plním si svoj americký sen: Ako sa dostal do Hollywoodu?

Podarilo sa mu dobyť fabriku na sny! Rodák z Kysúc Martin Macek, dnes už v brandži známy pod umeleckým menom Sancho Martin (30), v roku 2010 odišiel do Hollywoodu.

Šťastie mu prialo - už dva týždne po príchode vyhral celonárodnú tanečnú súťaž. Začalo ho však fascinovať herectvo a na rozdiel od tisícok iných, ktorým sa v Hollywoode nikdy nepošťastilo preraziť, sa objavil už v niekoľkých úspešných seriáloch po boku najväčších svetových hviezd. Ako sa mu to podarilo?

Aká bola vaša cesta do Hollywoodu?

Cesta bola úžasná, ale aj veľmi ťažká. Od malička som sníval o Hollywoode. Po príchode sa mi však sny rozplynuli, lebo som prišiel do tvrdej reality. Nevedel som vôbec po anglicky a nikoho som nepoznal. Nezostávalo mi nič iné, ako začať tancovať na ulici, pretože som dlhé roky robil break dance. Spoznal som pár chalanov, tiež tanečníkov a založili sme tanečnú skupinu. Už po 2 týždňoch nás pozvali do televíznej talentovej šou a tú sme vyhrali - vtedy som si povedal, že asi som na tom správnom mieste.

Teraz sa však neživíte tancom, ale herectvom. Ako ste sa k tomu dostali?

Celkom prirodzene. Tanec vlastne nadväzuje na herectvo. Pretože keď chodím na kastingy, napríklad aj do reklamy ako tanečník, vždy musím zahrať nejakú scénku a improvizovať. Herectvo ma tak chytilo, že postupne som tanec odsunul na druhú koľaj a začal som navštevovať kurzy v rôznych hereckých súkromných školách. Stále sa musím vzdelávať, lebo herectvo je neustály proces. Je na ňom úžasné to, že vývoj sa nikdy nekončí a s novými úlohami prichádzajú aj nové výzvy. Učím sa stále ešte aj jazyk, aby som mal americký prízvuk. Baví ma splynúť s postavou, hlavne keď ide o nejaký dobrodružný film. Herci majú príležitosť žiť ako králi, Indiáni, piráti... Všetko je to o kreativite a fantázii, a to ma veľmi napĺňa.

Natočili ste už aj viacero videoklipov pre známych umelcov...

Keď sa nakrúca s nejakými celebritami, nikdy to nevieme dopredu. Asi jeden z prvých klipov bol pre Marca Anthonyho, vtedy bola jeho manželkou ešte Jennifer Lopez. Boli sme uprostred púšte v starom hoteli, kde to vyzeralo ako z hororového filmu. Tam som sa s J.Lo aj stretol. Pozerám, že táto pani mi je nejaká povedomá, a to bola ona! Bola veľmi milá a uvoľnená, prišiel som za ňou, podali sme si ruky, prehodili sme zopár slov a povedala svojej mame, aby nás spolu odfotila. Spolupracoval som aj s Chrisom Brownom a Bustom Rhymesom, aj s Mickom Jaggerom. Nie však pre Rolling Stones, istý čas mal vlastnú kapelu SuperHeavy spolu so synom Boba Marleyho. Vo videoklipe som hral úlohu muža, ktorý má na starosti ľahké ženy. Pustili hudbu a začal som si len tak tancovať, čo sa Mickovi veľmi páčilo. Sám za mnou prišiel, z čoho som bol prekvapený, podal mi ruku a poďakoval za tanec a za energiu. Fotku si však so mnou nechcel spraviť, fotil sa výlučne len so ženami.