Rodina podnikateľa z Turca bola na silvestrovskej lyžovačke: Vlamači si z domu odniesli trezor, z dvora odišli autom

Zlodeji vykradli dom podnikateľa v obci Sučany (okres Martin). Zobrali aj auto, ktoré nechali v susednej dedine, keď zistili, že má namontovanú navigáciu GPS. Polícia Žilinského kraja pri pátraní po zlodejoch ťahá za kratší koniec.

O krádeži ako prvá informovala televízia Joj na Silvestra vo svojej večernej spravodajskej relácii Krimi. Zlodejji si z domu odniesli trezor s peniazmi. Vlamači odišli aj s luxusným autom, ktoré bolo odstavené vo dvore. Auto nechali zaparkované v susednej dedine Turčianske Kľačany (okres Martin), pretože zistili, že má navigáciu GPS. Žilinská polícia o prípade poskytla iba strohú informáciu.

"Majitelia domu odišli na lyžovačku do Rakúska. Policajtov zavolala pani, ktorá sa im o dom stará - len toľko vieme. Zlodejom musel niekto dať tip, že domáci sú preč. To je na porazenie - v posledný deň v roku prišli o trezor s peniazmi. Mysleli sme si, že dom majú dobre zabezpečený signalizáciou a poplašným zariadením. Možné je i to, že zlodeji ho dokázali vypnúť," povedala pani z domu z ulice, kde sa krádež odohrala.