Alkoholom potúžení šoféri vyrazili na cesty: Jedného chytili na diaľnici D1, ďalší s autom nabúral do plynovej prípojky

Predčasne oslavovali koniec roka? Niekoľko minút po polnoci zo soboty na Silvestra zastavili policajti pri Trenčíne Petra (60). Diaľniční policajti mu v dychu zistili 1,2 promile alkoholu. Už je obvinený z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ďalší alkoholom posilnený vodič (61) s autom nabúral do plota a poškodil plynové potrubie.

Diaľniční policajti zastavili krátko po polnoci Petra G. (60) z Trenčína, ktorý išiel autom z Bánoviec nad Bebravou po diaľnici D1 smerom na Považskú Bystricu. V dychu mu zistili 0,59 mg/l alkoholu, čo je v pretočte 1,23 promile alkoholu. Už je obvinený z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Večer pred Silvestrom v obci Jasová (okres Nové Zámky) Milan Ch. (61) z Kolty (okres Nové Zámky), ktorý šoféroval Audi A6, zišiel s autom mimo cestu, narazil do plota, poškodil plynové potrubie a garáž. Po nehode mu v dychu namerali 0,54 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,19 promile alkoholu. Vodiča obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a všeobecného ohrozenia. Záchranári zraneného vodiča previezli do nemocnice, kde je hospitalizovaný so zlomeným stavcom chrbtice. V nemocnici obvineného strážia policajti, pretože je zadržaný a o obvinení bude rozhodovať sudca v super rýchlom konaní.

Prípady pre Čas.sk potvrdili krajské policajné hovorkyne Elena Antalová z Trenčína a Renáta Čuháková z Nitry.