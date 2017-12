Richard Kapuš je už medzi legendami: Neuveríte, ako sa dostal k hokeju

Zaradil sa medzi legendy! Reč je o bývalom útočníkovi Richardovi Kapušovi (44), ktorého včera pred zápasom KHL Slovan - Jokerit slávnostne uviedli do hokejovej Siene slávy bratislavského klubu.

Odchovanec belasých, ktorý získal so Slovanom šesť titulov majstra, prezradil pre Nový Čas, ako sa dostal k hokeju, prečo ho volali Mara a aj to, prečo nebol draftovaný v NHL.

? Čo to pre vás znamená, že ste sa dostali do Siene slávy hokejového Slovana, kde sú také legendy ako Golonka, Starší, Nedomanský, Pašek, Rusnák, Šatan a iní hráči?

Som rodený Bratislavčan, takže je to pre mňa veľká pocta. Odmalička som srdcom slovanista, vyrástol som v tomto klube a veľmi si to vážim, že môžem byť v takej spoločnosti legiend.

? Je medzi tými hráčmi aj niekto, kto bol vaším vzorom?

Keď som ako dieťa chodil na hokej a začínal s týmto športom, hrali za Slovan Dušan Pašek či Daro Rusnák. Takže to boli vzory.

? Ako ste sa vlastne dostali k hokeju?

Viem, že otec v denníku Večerník čítal inzerát, že deti toho a toho ročníka sa môžu dostaviť na zimný štadión, kde sa bude konať výber. Tak som išiel a odvtedy som začal s hokejom.

? Na Slovensku ste rekordérom v počte majstrovských titulov, máte ich na konte šesť a všetky v drese Slovana. Ktorý bol najťažší?

Asi ten prvý v roku 1998 vo finále proti Košiciam, pretože atmosféra bola vybičovaná a bol to aj prvý titul pre Slovan v samostatnej ére. Všetky zápasy sme vyhrali po predĺžení a dal som aj rozhodujúci gól, čo bola taká čerešnička, takže na ten asi najviac spomínam.

? Mrzí vás niečo z pôsobenia v Slovane?

Ja už som to raz spomínal, že mojím snom bolo hrať za Slovan, čo sa mi aj splnilo, ale v tomto drese som chcel aj kariéru ukončiť, a nie v ukrajinskom Kyjeve. Toto ma jedine mrzí, ale inak som rád, čo som v belasom drese za tie roky dosiahol.

? V národnom drese ste získali na MS striebro v Petrohrade i bronz v Helsinkách. Chýba zlato zo Švédska. Prečo ste vlastne vtedy chýbali v nominácii?

Predtým bola neúspešná olympiáda v Salt Lake City a viacerí hráči z extraligy, ktorí boli na zimných hrách, sa potom na šampionát nedostali. Ale ja som si aj tak odtrhol vo finálovej sérii rameno a hneď po jej konci som šiel na operáciu, takže aj tak by som nemohol hrať na MS.

? Mali ste počas kariéry šancu dostať sa do NHL?

Tam som si zavrel dvere trošku aj ja sám. Po bronzovom šampionáte 1993 do 20 rokov, keď som hral v prvom útoku s Demitrom a Výborným, boli za mnou agenti z Detroitu. Vtedy som im povedal, že chcem ostať ešte v Európe a potom sa už nikto neozval. Asi som to mohol vyskúšať, trošku to aj zamrzelo, ale viac som to už neriešil.

? Ako vám prischla prezývka Mara?

Po staršom bratovi. Jeho volali Mara a keď som prišiel ja po ňom, tak mňa volali mladý Mara a ostalo mi to.

? Čo robíte teraz?

Pracujem v Slovane pri kadetoch, čo je ročník mladých deviatakov a v reprezentácii som asistentom trénera do 18 rokov.

Vizitka Richarda Kapuša

• Narodený: 9. februára 1973 v Bratislave

• Post: útočník

• Číslo dresu: 18

• Prezývka: Mara

• Kluby: Slovan, Třinec, Lulea, Omsk, Novokuzneck, Togliatti, Banská Bystrica, Berkut Kyjev

• Súčasná pozícia: tréner kadetov Slovana a asistent pri SR 18

• Úspechy: 6-krát majster SR so Slovanom (1998, 2000, 2002, 2003, 2005 a 2008), striebro na MS 2000, bronz na MS 2003 a bronz na MS 20 (1993).