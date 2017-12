Mečiar o rozdelení Československa: Poviem vám, prečo sa nekonalo referendum

Zákon o referende z roku 1991 bol prijatý tak, aby rozdelenie ČSFR nebolo možné. Tému referenda držali tí, ktorí politicky skrachovali.

Vyhlásil to trojnásobný expremiér Vladimír Mečiar, keď nedávno na pôde bývalého Federálneho zhromaždenia v Prahe diskutoval o delení federácie s vtedajším predsedom českej vlády a exprezidentom Václavom Klausom. "V referende mala byť otázka, či Česi a Slováci chcú byť spolu. Ak áno, na druhý deň by bola otázka, ako. A sme tam, kde sme boli. Federácia sa preto rozdelila ústavným zákonom, čím sa zachovala legitímnosť procesu," vyhlásil.

Mečiar tiež pripomenul, že vo voľbách v roku 1992 získali HZDS a SNS v parlamente dovedna 90 hlasov. "V roku 1994 boli ďalšie voľby, v ktorých kandidovala aj strana za obnovenie Československa a získala 0,8 percenta. Zaznamenali ste po vzniku samostatných republík nepokoj? Ľudia to prijali ako očakávanú a správnu záležitosť. Pre praktikov bol tento záver nevyhnutný a správny," odkázal. Na podporu svojich argumentov spomenul aj prieskum verejnej mienky uskutočnený Masarykovou univerzitou v Brne v roku 1992. "V ňom bola väčšina občanov na českej aj slovenskej strane za dva samostatné štáty," upozornil.

Mečiar pripomenul, že prvýkrát sa Slováci postavili za svoju samostatnosť v roku 1848. "Vtedy sa za to zaplatilo krvou. Prišlo obdobie tvrdej maďarizácie a Slováci sa dostali na hranicu národného zániku. To spôsobilo aj to, že u nás prakticky nebola politická inteligencia," povedal. Podľa Mečiara ak na troskách Rakúsko-Uhorska vznikol spoločný československý štát, bol privítaný inak v Čechách a inak na Slovensku. "Slováci to privítali a nikdy nezabudneme, že to boli Česi, ktorí nám vrátili jazyk a prišli do škôl vtedy, keď slovenských učiteľov nebolo. Nastúpili ako inteligencia, ktorá pomáhala rozvoju Slovenska, aj keď politické obsadenie v centrálnych orgánoch sme nemali. Sme si týchto historických faktov vedomí," uistil.

Na margo udalostí spred 25 rokov poznamenal, že. "Štát existuje, pokiaľ je na to vôľa ľudí a tejto vôli slúži. Bola tu však federácia, ktorá neslúžila dobre. Preto išlo o to, ako zachováme dobré vzťahy a ako nájdeme nový obsah a formu. Napokon vznikli vzťahy vyššej kvality, mnoho negatívnych javov zaniklo. Ktoré dva národy majú k sebe bližšie ako Česi a Slováci? Nenájdete takých," myslí si.

Mečiar tiež pripomenul, že Slovensko v čase delenia bolo na úrovni 43 percent priemeru vyspelých krajín Európy, dnes je to 75 percent. "Ale stagnuje a ďalej nerastie. Čas, ktorý prešiel, nemožno považovať za stratený, bol to čas, v ktorom bol postavený model českých a slovenských vzťahov na úrovni, na akú sa chce EÚ ešte len dostať. Model slovensko-český ktorý existuje, je model budúcej Európy," dodal.