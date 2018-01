Objavy roka 2017: Doteraz o nich nik nepočul, teraz ich meno pozná každý

Ešte nedávno vám ich mená ani tváre nič nehovorili, a teraz si od nich pýtate autogram.

Vďaka svojmu talentu, kráse či účinkovaniu v ostro sledovaných televíznych programoch, urobili veľký skok dopredu. Tu sú naše najväčšie objavy roka 2017!

Ján Volko (21)

Otvoriť galériu Ján Volko Zdroj: anc

Stal sa zázrak! Slovensko má atletickú hviezdu s reálnymi úspechmi na medzinárodnej scéne. Od mladého šprintéra Jána Volka sa navyše dá očakávať, že to najlepšie má len pred sebou, veď nedávno oslávil len 21. narodeniny. Skromný chalan v behoch na 100 m a 200 m stále posúva svoje hranice a vytvára nové národné rekordy, okrem toho na halových ME v behu na 60 metrov získal striebornú medailu a z ME do 23 rokov si odniesol striebro zo stovky a zlato z dvojstovky.

Maroš Molnár (44)

Otvoriť galériu Maroš Molnár Zdroj: Majo Peiger, Nový Čas

Ak sa niečo Markíze tento rok podarilo, určite to bola reality show o chudnutí Extrémne premeny Slovensko. Jej úspech bol z veľkej časti postavený na osobe charizmatického trénera Maroša Molnára, ktorý dokázal byť tvrdý, usmievavý, kreatívny, empatický a hlboko ľudský - veď kedy inokedy môžete vidieť moderátora dojatého tak mocne, že nedokáže rozprávať?!

Malí herci zo seriálu Prázdniny

Otvoriť galériu Malí herci zo seriálu Prázdniny Zdroj: TV Joj

Komediálne prekvapenie roka sa volá Prázdniny. Nový letne ladený seriál Jojky bol postavený na výkonoch osvedčených komikov ako Ľuboš Kostelný či Tomáš Matonoha, no jeho podstatnou súčasťou bola aj partia šiestich detských hercov. Volajú sa Miška Rovňáková (10), Andy Kummer (9), Adelka Heftyová (9), Markus Filipko (12), Samuel Kennedy (8) a Karolínka Kubánková (10) a sú to nové detské hviezdy.

S hudbou vesmírnou

Otvoriť galériu S hudbou vesmirnou Zdroj: Maroš Herc, Nový Čas

Veľmi zaujímavo sa naša verejnoprávna televízia rozhodla obsadiť moderátorské posty vo svojom tohtoročnom hite Zem spieva. Kompetentní stavili na neznámu formáciu S hudbou vesmírnou, ktorú tvoria herečka Dominika Morávková (27), spievajúci herec Marek Koleno (26) a hudobný skladateľ Daniel Kiss (29) alias Sorizzo. Skúškou ohňom prešli, keďže televízia sa s nimi rozhodla spolupracovať aj ďalej.

Lina Mayer (33)

Otvoriť galériu Lina Mayer Zdroj: Andrea Jacenková, Nový Čas

Ako Karolínu Majerníkovú ste ju mohli v roku 2009 vidieť respektíve najmä počuť v Česko Slovenskej SuperStar, no do širokého povedomia sa dostala tento rok vďaka účinkovaniu v inej veľkej šou. Pod svojím novým umeleckým menom Lina Mayer sa objavila v tretej sérii Tvoja tvár znie povedome a popri známejších osobnostiach sa jej darilo viac než dobre. A to aj napriek tomu, že si ešte pred štartom šou zlomila obe ruky.

Hanka Závodná (22)

Otvoriť galériu Hanka Závodná Zdroj: Andrea Jacenková, Nový Čas

Najkrajšou Slovenkou pre tento rok sa stala sympatická ryšavka z Petržalky Hanka Závodná. Od sedemnástich sa venovala modelingu a o súťaži Miss dlho nechcela ani počuť. Až uplynulý rok vraj nabrala odvahu a pozrite, ako to vypálilo! Skromná dievčina chce byť učiteľkou a zo všetkého najradšej vraj dáva bez toho, aby očakávala, že niečo dostane späť.

Juraj Bača (29)

Otvoriť galériu Juraj Bača Zdroj: TV Markíza

Je to fešák, má svaly i charizmu, vie hrať. Juraja Baču ste už síce mohli vidieť napríklad v Búrlivom víne, no skutočný prelom v jeho kariére nastal až nedávno spolu s kriminálnym seriálom Rex. Nešlo síce o jednoznačný hit, no televízia Markíza je rozhodnutá v jeho nakrúcaní pokračovať a hercova hviezda tak môže naďalej stúpať.