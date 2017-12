Anička si v Bratislave otvorila wellness salón: V živote by ste nečakali, že tam prídu TAKÍ zákazníci!

Anička z Bratislavy má prácu snov! To, po čom túžia všetky deti, je pre ňu živobytím.

Krásnu Slovenku to odjakživa ťahá k zvieratám, no najmä ku psíkom, bez ktorých si už ani svoju existenciu nevie predstaviť. Aj doma ich má preto neúrekom. Zaujímavosťou však je, že každý z jej štvornohých kamarátov je psík, ktorého v minulosti opustili alebo týrali a Anka ich zachránila.

26-ročná žena najskôr pracovala ako veterinárna sestra, neskôr ako asistentka u zubára, teraz je znovu veterinárnou sestrou, no okrem toho vedie wellness salón pre psov Paw psí wellness salón. Ak ste si doteraz mysleli, že wellness si môžu užívať len ľudia, vyvedieme vás z omylu.

"Svoj salón som otvorila za účelom robiť pre psíkov veci trochu inak a čo najprirodzenejšie," prezradila nevšedná podnikateľka. "V mojom salóne nejde o úpravu psov ako na bežiacom páse. Na psíkov si vyčleňujem viac času, aby mali priestor sa so mnou aj s prostredím zoznámiť. Majú možnosť sa pohrať v psom hracom kútiku, porozhadzovať všetky hračky po salóne a pod. Ide mi o celkový 'wellness' psíkov a teda o ich pohodu a radosť," opísala podrobnejšie.

Psíky sa môžu v salóne tešiť na procedúry, aké zažívajú ľudia v tých najluxusnejších wellness salónoch. Zábaly na kožné problémy, zábaly na hydratáciu pokožky, relaxačné kúpele, úpravu srsti, no to zďaleka nie je všetko. "Počas procedúr psíkom púšťam relaxačnú hudbu a aromalampu so zmesou bylín na upokojenie a uvoľnenie - táto kombinácia sa mi veľmi osvedčila aj pri bojazlivých psíkoch," dopĺňa Anička, ktorá sa vo svojom salóne sústredí hlavne na chorých psíkov.

Anka vo svojom psom wellnesse okrem starostlivosti o chlpáčov poskytuje aj poradenstvo pre ich pánov. "Je pre mňa veľmi dôležité snažiť sa majiteľom psíkov vysvetliť, ako sa správne starať o srsť a pokožku psíka. Ľudia robia veľmi veľa chýb, ktoré psíkom spôsobujú obrovské problémy," vysvetľuje.