Český herec Oldřich Kaiser svoju rodinu a fanúšikov na Vianoce poriadne vydesil.

Na 2. sviatok vianočný sa totiž mal objaviť v divadelnej inscenácii českého divadla Kalich, zdravotný stav mu to však nedovolil, uvádza portál Blesk.cz.

Herec má problémy s chrbticou a kvôli tomu mu bolesť vystreľuje až do ruky. Keďže mal v predstavení hrať na gitare, nebolo by to pre neho fyzicky možné. Previezli ho preto do nemocnice. Podľa zdroja je hercov zdravotný stav o niečo lepší a v nemocnici naďalej ostane na pozorovanie.