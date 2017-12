Pozor na chlad: Čo robiť, ak skončíte s podchladením či s omrzlinami?

Lyžovanie či sánkovanie bez rukavíc, alebo nedostatočného zimného oblečenia sa môže podľa skúseností záchranárov skončiť aj omrzlinami.

"Najčastejšie sa objavia na nechránených častiach tela ako prsty, nos či tvár," hovorí Miroslav Nagy, hlavný tréner záchranárov Falck Academy. Postihnuté miesto sa dá spoznať podľa toho, že je bledšie až voskové, je necitlivé a neskôr sa môže objaviť bodavá bolesť. "Prvou pomocou je postupné zahrievanie, v žiadnom prípade nesmiete trieť postihnuté miesto snehom, ani nezahrievajte dychom, hrozí zhoršenie omrzlín. Nefajčite, pretože sa tým zužujú cievy a zhoršuje sa cirkulácia krvi," povedal Nagy.

Pacienta radí zohrievať vlastnými rukami. Omrznuté prsty na ruke si môže dať aj sám pod pazuchu. "Pomáha teplo aj vlažné obklady. Prísť zo svahu a skočiť pod horúcu sprchu nie je dobrý nápad. Ak sa objavia pľuzgiere, vyhľadajte lekára. Na podchladenie je človek náchylný aj vtedy, keď je hladný," ozrejmil Nagy.

V zime môže problémy spôsobiť aj podchladenie, rozlišujú sa dva druhy. "Pri rýchlom – preborenie sa pod ľad či pád do studenej vody, hrozí smrť. Vtedy okamžite volajte tiesňovú linku 112 alebo 155. Človeka po vytiahnutí na breh rýchlo zbavte mokrých šiat, prezlečte do suchého, podávajte teplé tekutiny a zohrievajte," priblížil Nagy. Pri postupnom podchladení, ktoré trvá hodiny, treba postihnutého zohrievať v pomalšom tempe, aby organizmus neutrpel šok. Pomôže teplý nápoj, čokoláda a ak to vyžaduje zdravotný stav, prevoz do nemocnice.