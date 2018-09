Vinczeová, Čírová či Smatanová sa diétami netrápia: Tajomstvo ich štíhlej postavy

To, čo je pre iné ženy zbožné želanie, je ich prekliatím. Sú tenučké, hoci nemajú stravu modeliek a netrápia sa diétami. Niektorým z nich dokonca nepomohlo k okrúhlejšej postave ani materstvo.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Mária Čírová (28): Kilá nerieši Otvoriť galériu Mária Čírová Zdroj: zak Účinkovanie v šou Tvoja tvár znie povedome, kde neustále striedala kostýmy, opäť rozprúdilo diskusiu o tom, aká je len tá Mária chudá. Známa speváčka a dvojnásobná mama má pre všetkých jasný odkaz: „Ja som typ človeka, ktorý sa jednoducho cíti dobre vo svojej koži a nerieši, či má, alebo nemá kilo navyše, či o kilo menej. V prvom rade som vďačná za to, že som zdravá. Vždy som tak bola ,naprogramovaná‘.“

Adela Vinczeová (37): Aj rodičia boli paličky Otvoriť galériu Adela Vinczeová. Zdroj: aj

Od detstva počúvala zo všetkých strán, aká je chudá. „Mám to dané geneticky. Rodičia boli v mojom veku vyslovene paličky,“ krčí plecami moderátorka, ktorá sa svojho času snažila naberať kilogramy v posilňovni. „Mám pocit, že by som mohla byť viac zhmotnená,“ povedala nám vtedy, no dnes je úplne nad vecou a svoju hmotnosť nerieši. Navyše, pokiaľ ide o jej zadné partie, tie sú absolútne ženské.

Zuzana Kanócz (37): Ako z filmu o koncentráku Otvoriť galériu Zuzana Kanócz Zdroj: gt Postavičku mala vždy doslova dievčenskú, no dvojnásobné materstvo ju obralo aj o zvyšky tuku, takže okolie zrazu spozornelo. Herečka Zuzana Kanócz pred časom skonštatovala, že pri pohľade do zrkadla vidí sama seba ako postavu z filmu o koncentračnom tábore, no za všetko vraj môže dojčenie a behanie okolo detí.

Dorota Nvotová (34): Výčitky od mamy Otvoriť galériu Dorota Nvotová Zdroj: tg Aj spievajúca herečka a cestovateľka Dorota Nvotová zdedila chudú postavu po rodičoch: Jarovi Filipovi a Anne Šiškovej. Najmä mama jej vraj vždy vyčítala, že je chudá a jej želanie bolo jasné: „Pribrať desať kíl!“

Miroslava Almásy (42): Treba na ňu lupu?

„Ty vychrtlina, prestaň už držať diétu, lebo ťa budeme musieť na obrazovke hľadať lupou!“ E-mail s takýmto znením dostala svojho času markizácka rosnička Miroslava Almásy, ktorá sa v jedle absolútne neobmedzuje, no kilá sa na ňu nelepia, hoci má už po štyridsiatke, a je dvojnásobnou mamou.

Daniela Hantuchová (34): Anorexia to vraj nebola Otvoriť galériu Daniela Hantuchová Zdroj: han U športovcov je každý gram tuku nevýhodou, no bývalá tenistka Daniela Hantuchová s nadváhou nikdy problémy nemala. Práve naopak, v niektorých fázach svojej kariéry vyzerala doslova hrozivo a určite by jej prospelo aj viac svalovej hmoty. Nečudo, že padli obvinenia z anorexie. „Veľa som vtedy trénovala a málo jedla. Našťastie mi okolie pomohlo a teraz už s tým nemám problémy. Anorexia to však nebola,“ tvrdila tenistka.

Lenka Šóošová (41): Schudla kvôli Teleránu Otvoriť galériu Lenka Šóošová Zdroj: han Azda najviac sa v posledných rokoch riešila extrémna štíhlosť Lenky Šóošovej, ktorej to prirodzene nie je vôbec príjemné. Moderátorka markizáckeho Telerána pritom podľa vlastných slov veľmi veľa zje a každý sa čuduje, kde sa to v nej stratí. „Keď som začala pracovať v Teleráne, musela som úplne zmeniť svoj biorytmus. A budíček o 3.00 ráno, navyše nepravidelne, spôsobil, že som schudla,“ vysvetlila Lenka, z ktorej sa nestala rozkysnutá mamina ani po dvoch deťoch.

Zuzana Smatanová (33): Moje bedrové kosti rady vytŕčajú Otvoriť galériu Zuzana Smatanová Zdroj: dj Samá ruka, samá noha. Hoci sa na mnohých muzikantov kvôli nezdravému životnému štýlu kilá veselo lepia, Zuzana Smatanová je výnimkou. „Nemusíte mať obavu, moje bedrové kosti takto rady vytŕčajú, odkedy som na svete. Takže nie, rapídne som neschudla, svoju hmotnosť si držím stále na rovnakom čísle. Štíhlu postavu mám od detstva, mám ju v génoch po otcovi,“ vysvetlila pred časom speváčka.